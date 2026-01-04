Ingeniería en Robótica llega a la UAdeC para responder a la demanda tecnológica

Coahuila
/ 4 enero 2026
    Ingeniería en Robótica llega a la UAdeC para responder a la demanda tecnológica
    La nueva Licenciatura en Ingeniería en Robótica y Sistemas Inteligentes de la UAdeC busca formar profesionistas capaces de responder a las demandas de la industria 4.0. FOTO: UNSPLASH

La Universidad Autónoma de Coahuila iniciará 2026 con la incorporación de las licenciaturas como parte de una estrategia académica orientada a atender las nuevas demandas del entorno laboral

Con el propósito de responder de manera estratégica a los cambios en el entorno laboral y a las nuevas dinámicas del desarrollo económico y tecnológico, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) anunció que a partir de 2026 incorporará dos nuevas licenciaturas a su oferta educativa: Organización Deportiva e Ingeniería en Robótica y Sistemas Inteligentes.

TE PUEDE INTERESAR: Subasta de AHMSA inicia el 6 de enero; audiencia final será el 30

Estos programas se suman a las 108 carreras que actualmente ofrece la máxima casa de estudios en sus Unidades Académicas Sureste, Laguna y Norte. De acuerdo con la institución, la apertura de nuevas licenciaturas forma parte de un proceso de planeación académica que privilegia la actualización constante de los planes de estudio, con base en criterios técnicos y alejados de decisiones improvisadas.

La UAdeC explicó que antes de autorizar cualquier nuevo programa se realiza un análisis detallado de viabilidad académica y de las necesidades reales del mercado laboral. En este diagnóstico se consideran factores como la llegada de nuevas industrias a Coahuila, el fortalecimiento del emprendimiento y el avance sostenido de la innovación tecnológica, con el objetivo de alinear la formación profesional de los estudiantes a las oportunidades de empleo existentes.

Como antecedente de esta estrategia de crecimiento académico, durante 2025 la Universidad puso en marcha la Licenciatura en Nutrición en la Facultad de Enfermería de Saltillo, así como la Licenciatura en Negocios Internacionales en el campus de Piedras Negras, ampliando la cobertura en áreas consideradas de alta demanda.

Para el semestre enero–junio de 2026, la UAdeC prevé recibir a mil 976 estudiantes de nuevo ingreso en programas de Bachillerato y licenciatura. La institución destacó que el número de aspirantes ha registrado un incremento relevante, impulsado por el aumento de escuelas y facultades que abren procesos de admisión en el mes de enero.

El rector Octavio Pimentel Martínez ha reiterado que la Universidad Autónoma de Coahuila mantiene un compromiso permanente con la evaluación y acreditación de la calidad de sus programas educativos, con la finalidad de seguir formando profesionistas altamente capacitados y competitivos, en beneficio del desarrollo de Coahuila y del país.

Temas


Estudios
Robótica
Tecnología

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


UAdeC

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela envía un mensaje a América Latina, dice especialista.

Saltillo: ‘Sin apoyo externo no había forma de sacar a Maduro del poder’
Algunos testimonios señalan un ambiente de celebración entre familiares de venezolanos en Caracas.

Venezolanos en México tranquilos y en alerta ante detención de Nicolas Maduro
true

América Latina debe seguir siendo una Zona de Paz

true

Sheinbaum: Las últimas tres semanas en Palacio... y Acapulco
Rediseñando el mundo

Rediseñando el mundo
Sangre, pudor y lágrimas

Sangre, pudor y lágrimas
Con el nuevo reglamento desaparece el Centro de Control Canino para dar paso al Centro de Bienestar de los Seres Sintientes.

Saltillo estrena Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes
El presidente Donald Trump anunció en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses tras ataques militares en Venezuela

Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela