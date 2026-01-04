Ingeniería en Robótica llega a la UAdeC para responder a la demanda tecnológica

Con el propósito de responder de manera estratégica a los cambios en el entorno laboral y a las nuevas dinámicas del desarrollo económico y tecnológico, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) anunció que a partir de 2026 incorporará dos nuevas licenciaturas a su oferta educativa: Organización Deportiva e Ingeniería en Robótica y Sistemas Inteligentes.

Estos programas se suman a las 108 carreras que actualmente ofrece la máxima casa de estudios en sus Unidades Académicas Sureste, Laguna y Norte. De acuerdo con la institución, la apertura de nuevas licenciaturas forma parte de un proceso de planeación académica que privilegia la actualización constante de los planes de estudio, con base en criterios técnicos y alejados de decisiones improvisadas.

La UAdeC explicó que antes de autorizar cualquier nuevo programa se realiza un análisis detallado de viabilidad académica y de las necesidades reales del mercado laboral. En este diagnóstico se consideran factores como la llegada de nuevas industrias a Coahuila, el fortalecimiento del emprendimiento y el avance sostenido de la innovación tecnológica, con el objetivo de alinear la formación profesional de los estudiantes a las oportunidades de empleo existentes.

Como antecedente de esta estrategia de crecimiento académico, durante 2025 la Universidad puso en marcha la Licenciatura en Nutrición en la Facultad de Enfermería de Saltillo, así como la Licenciatura en Negocios Internacionales en el campus de Piedras Negras, ampliando la cobertura en áreas consideradas de alta demanda.

Para el semestre enero–junio de 2026, la UAdeC prevé recibir a mil 976 estudiantes de nuevo ingreso en programas de Bachillerato y licenciatura. La institución destacó que el número de aspirantes ha registrado un incremento relevante, impulsado por el aumento de escuelas y facultades que abren procesos de admisión en el mes de enero.

El rector Octavio Pimentel Martínez ha reiterado que la Universidad Autónoma de Coahuila mantiene un compromiso permanente con la evaluación y acreditación de la calidad de sus programas educativos, con la finalidad de seguir formando profesionistas altamente capacitados y competitivos, en beneficio del desarrollo de Coahuila y del país.