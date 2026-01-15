Encabeza Manolo Jiménez su primera reunión de gabinete de 2026

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo la primera reunión con su gabinete de 2026, en la que se hizo una presentación y seguimiento de los proyectos de cada área.

“Tuvimos una excelente reunión de Gabinete. Aquí en Coahuila tenemos un plan de gobierno muy bien definido y un gran equipo para llevarlo a cabo. Seguiremos trabajando con buenos resultados para que nuestro Estado siga siendo uno de los mejores de todo México para vivir con nuestras familias”, destacó el gobernador.

TE PUEDE INTERESAR: Inversión de Pilgrim’s de mil 300 mdd en México incluye a Coahuila; busca reducir importación de pollo

El mandatario estatal agradeció a todos los miembros de su equipo de trabajo por el trabajo realizado en 2025, año que calificó como positivo para el estado en todas las aristas.

“Esto se logra con trabajo en equipo, se logra con una alianza y cercanía con la ciudadanía”, manifestó.

Pidió todo el apoyo y respaldo para 2026 a todo su equipo de trabajo, para continuar cumpliendo las metas del plan de desarrollo. Dijo que se tiene una ruta muy bien trazada y que se debe continuar en ella para seguir con los buenos resultados.

“Mientras cada quien nos ayude a darle seguimiento muy puntual a este plan y esta ruta, se logrará completar todo este trabajo”, señaló.

Jiménez Salinas destacó que el manejo de las finanzas durante su administración ha permitido cumplir en tiempo y forma con compromisos adquiridos con la ciudadanía.

Recordó que 2025 se cerró sin la necesidad de pedir crédito, lo que hace muchos años no sucedía.

“Debemos seguir en esta misma dinámica, siendo muy cuidadosos y honestos para que año con año podamos tener margen de maniobra y poder impactar de manera positiva en la calidad de vida de nuestras familias, con más obras, proyectos y programas”, puntualizó el gobernador Manolo Jiménez.