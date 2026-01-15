Inversión de Pilgrim’s de mil 300 mdd en México incluye a Coahuila; busca reducir importación de pollo

“Durango, Coahuila, Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y Campeche figuran entre las entidades que recibirán recursos de la empresa del sector avícola”, informó el medio de comunicación El Financiero.

Esta inversión extranjera generará más de cuatro mil empleos directos y es parte de la estrategia nacional del Plan México para impulsar la autosuficiencia alimentaria de la nación.

“El término de esta inversión permitirá que México produzca en territorio nacional el 35 por ciento del pollo que hoy se importa. Esto tiene una implicación directa en la seguridad alimentaria del país”, señaló Ebrad en la mañanera de este 15 de enero de 2026.

La Secretaría de Economía anunció que la empresa Pilgrim’s Pride invertirá mil 300 millones de dólares en México durante el presente sexenio, logrando —según Marcelo Ebrard, titular de Economía— que se deje de importar el 35 por ciento del pollo que entra al país desde el extranjero.

PILGRIM’S PRIDE EN MÉXICO

Pilgrim’s Pride posee 7 oficinas corporativas en territorio mexicano (dos de estas en Coahuila), manejando las marcas de “Pilgrim’s Fresco”, “Alamesa” y “Del Día”.

“Pilgrim’s México es uno de los productores y vendedores de productos de pollo frescos y preparados más grandes y creemos que más eficientes del país”, menciona la página oficial de esta empresa de Estados Unidos.

Aunque de origen estadounidense, actualmente Pilgrim’s es propiedad mayoritaria de la multinacional brasileña JBS S.A., la mayor procesadora de carne del mundo, con sede en São Paulo.

REACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES Y FINANZAS

Las acciones de Pilgrim’s comenzaron con un valor de 41.55 dólares por acción a la baja en comparación al cierre de ayer (41.71 dólares por acción); por otro lado, las acciones de JBS S.A. comenzaron al alza por una cantidad de 14.70 dólares cada acción, ya que cerraron con un valor bursátil de 14.74.

Además, Pilgrim’s registró un aumento del 3.8 por ciento de sus ventas netas en el tercer trimestre de 2025, con respecto al mismo periodo del 2024.

JBS S.A. registró un incremento de 13.4 por ciento de sus ventas netas, según los informes de resultados del tercer trimestre de 2025 de ambas empresas.

Sin embargo, ambas productoras reportaron decrecimientos en el rubro de “Ganancias por Acción” en el tercer trimestre de 2025 comparándose con el mismo periodo de 2024, al pasar de 1.47 a 1.44 para Pilgrim’s; JBS S.A. se desplazó de 0.62 a 0.52.