Encabeza rector de la UAdeC el Congreso ANUIES del Deporte Universitario en la UANL

MONTERREY, N.L.- Como presidente de la Comisión del Deporte Universitario de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, encabezó la inauguración del “Congreso ANUIES del Deporte Universitario”, celebrado los días 19 y 20 de febrero en la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). El encuentro tiene como objetivo generar un espacio de diálogo, actualización e intercambio de experiencias, además de articular estrategias para fortalecer el deporte universitario a nivel nacional. El programa contempla conferencias, la presentación de los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026 y del Torneo Universitario de Futbol Asociación, impulsado por la Subsecretaría de Educación Superior. TE PUEDE INTERESAR: UAdeC lanza la Maestría en Gestión Económica y Financiera en Saltillo ARRANQUE DE UNA NUEVA ETAPA INSTITUCIONAL La ceremonia inaugural fue encabezada por el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí; el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia; el rector de la UANL, Santos Guzmán López; el subdirector del Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Guillermo Ramírez Franco, en representación de su titular, Rommel Pacheco Marrufo; y la secretaria técnica de la Comisión del Deporte Universitario de la ANUIES, María Georgina Contreras de la Torre.

En su mensaje de bienvenida, Santos Guzmán López subrayó que el Congreso representa el inicio de una nueva etapa institucional dentro de la ANUIES, caracterizada por la creación de comisiones nacionales especializadas para fortalecer áreas estratégicas mediante el trabajo colaborativo entre universidades.

Destacó además que el deporte constituye una “escuela de vida” que fomenta disciplina, resiliencia, liderazgo y trabajo en equipo, al tiempo que fortalece la salud física y emocional de la comunidad estudiantil. HACIA UN NUEVO MODELO NACIONAL DE GOBERNANZA DEPORTIVA En su intervención, Octavio Pimentel Martínez afirmó que el Primer Congreso ANUIES del Deporte Universitario marca un avance decisivo en la consolidación de un nuevo modelo nacional, enfocado en recuperar la rectoría institucional, fortalecer la gobernanza y dotar al sistema de mayor estructura, transparencia y dirección estratégica. Anunció la presentación del organigrama oficial de la Junta de Rectores para el Deporte Universitario, que fungirá como la máxima instancia de decisión, encargada de definir reglamentos, calendarios, criterios de participación, supervisión financiera y vinculación externa. Asimismo, reconoció la incorporación de Georgina Contreras como secretaria técnica de la Comisión, figura que permitirá fortalecer la coordinación interuniversitaria y profesionalizar procesos, incluida la organización de los 32 Campeonatos Nacionales Universitarios. Pimentel también propuso integrar a la Conade y al Comité Olímpico Mexicano como asesores de la Junta de Rectores, con el propósito de alinear el sistema con estándares nacionales e internacionales y fortalecer la vinculación con la Secretaría de Educación Pública y organismos como la Federación Internacional de Deporte Universitario. RESPALDO FEDERAL Y PRIORIDAD ESTRATÉGICA El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, enfatizó que la organización y el trabajo conjunto serán clave para consolidar un sistema que impulse el deporte como componente fundamental de la formación integral de las y los jóvenes. Reconoció el liderazgo del rector de la UAdeC por impulsar un modelo que integre el deporte universitario como eje del desarrollo educativo.