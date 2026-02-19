UAdeC presentará ‘Puro norte’, un recorrido dancístico en el Teatro del IMSS, en Saltillo

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural y su Grupo de Ballet Folclórico, invita a la comunidad universitaria y al público en general a la presentación “Puro norte”, espectáculo que se realizará el sábado 21 de febrero de 2026 a las 18:00 horas en el Teatro del IMSS, ubicado en la calle Manuel Doblado #660, en el centro de la ciudad.

El evento está concebido como una propuesta familiar, con una cuota de cooperación de 100 pesos por persona. Los boletos estarán disponibles en la taquilla del teatro antes del inicio de la función.

Para esta primera presentación de 2026, la agrupación universitaria ha preparado un programa que busca fortalecer la difusión cultural, la investigación escénica y la preservación del patrimonio cultural inmaterial del noreste de México.

UN VIAJE POR LOS RITMOS QUE DIERON IDENTIDAD AL NORTE

“Puro norte” propone un recorrido dancístico por los estados fronterizos y Durango, donde la música y el baile han moldeado el carácter de sus habitantes. Polka, redova y chotis constituyen la base del programa, géneros que, con matices regionales en ejecución e indumentaria, delinean las diferencias culturales del norte del país.

El montaje combina una dimensión artística con un enfoque didáctico, al subrayar cómo estos ritmos europeos adaptados al contexto mexicano contribuyeron a forjar la identidad norteña y a consolidar tradiciones que hoy forman parte del imaginario colectivo regional.

Con ello, la universidad refrenda su compromiso con la divulgación cultural y la formación integral, al tiempo que fortalece la proyección de sus agrupaciones artísticas.

ELENCO Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA

El elenco femenino está integrado por Sofía Guadalupe Morales Rodríguez, Angélica Paulina Hernández Nava, Diana Patricia Zúñiga Aguirre, Fernanda Michelle Flores Martínez, Andrea Ramos Medina, Valeria Fernanda Villa Arellano, Adriana Lizeth Coss Orta, Melina Zúñiga Múzquiz, Camila Lizeth Gutiérrez Fraustro, Nelly Ballesteros Moya, Gisela Daney Valle Torres, Alondra Guadalupe Sánchez Valdés y Azly Esthefany Campos García.

En la parte masculina participan Raúl Alejandro Hernández Nava, Juan Carlos Castaño Ramírez, Jesús Eduardo Canela Lazalde, Luis Pablo Campos Romero, Jorge Alberto García Amaro, Omar Rodríguez Guerrero, Francisco Javier Martínez Hernández, José Arturo Aguayo Contreras, Ángel Azael Pérez Alcántar y Adrián Ernesto Rodríguez Rodríguez.

La dirección general está a cargo del M.C. Miguel Ángel Salazar Valdés, quien encabeza la propuesta artística para este arranque de temporada 2026.