UAdeC lanza la Maestría en Gestión Económica y Financiera en Saltillo
El posgrado iniciará en septiembre; tendrá duración de 4 semestres y un costo de 10 mil pesos por periodo, con beca del 20 por ciento para egresados de la UAdeC
La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Economía Unidad Sureste, anunció la apertura de la Maestría en Gestión Económica y Financiera, un programa académico de reciente creación que busca responder a las nuevas exigencias del entorno productivo y del mercado laboral.
En rueda de prensa, el director del plantel, Jonathan Flores Pérez, y el coordinador del programa, Vicente Germán Soto, informaron que el posgrado está orientado a fortalecer los conocimientos adquiridos en licenciaturas e ingenierías, particularmente en el ámbito de la toma de decisiones económico-financieras.
La maestría está dirigida a profesionistas de áreas económico-administrativas, financieras, empresariales, ingenierías, sector público y disciplinas afines que deseen robustecer sus capacidades de análisis estratégico y gestión de recursos.
FORMACIÓN ESPECIALIZADA CON ENFOQUE ESTRATÉGICO
El plan de estudios está diseñado para cursarse en cuatro semestres, con tres materias presenciales por periodo y un horario flexible en modalidad vespertina, de lunes a viernes e incluso los sábados, con el objetivo de facilitar la incorporación de profesionales en activo.
Entre las competencias que desarrollarán los estudiantes destacan:
◾Toma de decisiones eficientes en entornos laborales, empresariales y financieros.
◾Manejo y organización de bases de datos.
◾Uso de software especializado en análisis económico y financiero.
◾Dominio actualizado de herramientas para la evaluación de contextos económicos complejos.
◾Aplicación de procesos de investigación para la solución de problemáticas del entorno productivo.
Los ejes estratégicos del programa comprenden Economía competitiva y desarrollo productivo; Finanzas corporativas y evaluación de proyectos; Política económica y gestión pública; y Competitividad e innovación empresarial.
De acuerdo con los directivos, los egresados se distinguirán por su capacidad para interpretar escenarios económicos de alta complejidad, innovar en procesos financieros y empresariales, y generar valor sostenible en los ámbitos laboral, productivo y social.
CONVOCATORIA, COSTOS Y PROCESOS DE ADMISIÓN
El registro para aspirantes estará abierto del 21 de abril al 1 de mayo de 2026. El examen de admisión se aplicará en junio y las clases iniciarán en septiembre.
El costo por semestre será de 10 mil pesos, con una beca del 20 por ciento para egresados de la UAdeC, quienes pagarían 8 mil pesos por periodo. La inscripción tendrá un costo de 700 pesos.
Para mayores informes, los interesados pueden escribir al correo economia@uadec.edu.mx, comunicarse al teléfono (844) 410 26 79, consultar la página www.uadec.mx/economia/ o acudir directamente a la Facultad de Economía, ubicada en el edificio E de la Unidad Camporredondo, en Saltillo.