‘Enchúlame la casa’ en Ramos Arizpe va por 3 mil viviendas este año

José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social en el municipio, detalló que a pesar de los retos climáticos del año pasado, actualmente las condiciones permiten un avance fluido en las metas establecidas.

El programa municipal “Enchúlame la casa” mantiene un ritmo constante en Ramos Arizpe, logrando concluir recientemente los trabajos de mejoramiento de fachadas en la colonia número 15 de su planeación anual.

“Acabamos de terminar ahí la colonia número 15, vamos por la 16. Estamos trabajando. Las condiciones del climas ahorita nos dejan avanzar”, afirmó el funcionario sobre el estatus actual de las brigadas.

García Zertuche reveló que el objetivo para este 2024 es ambicioso, buscando beneficiar a miles de familias locales: “En este año, la meta son 3 mil”, subrayó respecto al número de viviendas proyectadas.

Sobre la logística de las próximas intervenciones, el secretario anunció que esta misma semana los equipos de trabajo se trasladarán a un nuevo sector para continuar con el embellecimiento del entorno urbano.

“Vamos entrando a la colonia Mirador. En esta mitad de esta semana estamos empezando ahí ya en la colonia Mirador”, confirmó el titular de Desarrollo Social sobre el siguiente punto de atención.

Respecto a la selección de las siguientes zonas, aclaró que los trabajos no se detendrán, aunque se mantendrá reserva en la difusión pública debido al marco legal vigente por el proceso electoral.

“Próximamente vamos a estar ahí en otras colonias por cuestiones de veda electoral, no podemos anunciarlas, pero vamos a seguir trabajando”, explicó García Zertuche.

Finalmente, recordó que los requisitos para que los ciudadanos accedan al beneficio son mínimos, enfocándose en la comprobación de su domicilio para agilizar el registro y la atención. “Únicamente tener el comprobante de domicilio. En estos tiempos solamente se fotografía, se llena el formato y es todo”, concluyó el funcionario municipal sobre el proceso de inscripción.