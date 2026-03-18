Obra pluvial mejora seguridad y movilidad en colonia Mirador de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Habitantes de la colonia Mirador y sectores aledaños cuentan ahora con un entorno más seguro, ordenado y funcional, tras la entrega de un canal de concreto y muro de contención, obra que atiende necesidades prioritarias de infraestructura pluvial y urbana. Con esta acción, el Gobierno Municipal mejora las condiciones de movilidad, reduce riesgos durante la temporada de lluvias y brinda mayor seguridad a peatones y automovilistas, impactando directamente en la calidad de vida de las familias del sector.

El proyecto contempló la construcción de 123 metros lineales de canal de concreto, así como un muro de contención de 172 metros cuadrados, además de banqueta y piso de concreto hidráulico. Asimismo, se llevaron a cabo trabajos complementarios como la instalación de rejilla metálica, así como la aplicación de pintura acrílica y de tráfico, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y mejorar la imagen urbana de la zona. La obra representó una inversión de 4.75 millones de pesos y forma parte de la estrategia municipal orientada a impulsar infraestructura bien planeada, que responda a las necesidades reales de la ciudadanía.

Durante el evento, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se continúa avanzando en proyectos que elevan el bienestar de las familias y consolidan un municipio con mejores servicios. “Esta obra no solo mejora la infraestructura, mejora la vida de las familias. Cuando hacemos las cosas bien planeadas, logramos resultados que se sienten en la seguridad, en la movilidad y en la tranquilidad de la gente”, expresó el edil.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir entregando resultados tangibles para la población, a través de obras que generen desarrollo y bienestar. En el evento estuvieron presentes integrantes del Cabildo y funcionarios municipales, entre ellos María del Carmen Gámez Estrada, regidora presidenta de la Comisión de Obras Públicas; Luis Humberto García Zamarrón, director de Obras Públicas; y Carlos Rodríguez Alcántar, director de Comunas.

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