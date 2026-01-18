Encienden alertas sanitarias en La Laguna: más de 5 mil nuevos casos de hipertensión, diabetes y obesidad en 2025

TORREÓN, COAH.- Durante 2025, la Jurisdicción Sanitaria Número 6, responsable de la vigilancia epidemiológica en los municipios de Torreón, Matamoros y Viesca, registró un total de 5 mil 12 casos nuevos de enfermedades crónicas no transmisibles, las cuales, en conjunto, elevan de manera considerable el riesgo de morbilidad y mortalidad por complicaciones cardiovasculares y renales, además de estar estrechamente vinculadas con el síndrome metabólico.

La información oficial señala que los casos corresponden a hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad, padecimientos que representan uno de los principales retos de salud pública en la región lagunera y que mantienen una relación directa con los estilos de vida actuales.

TE PUEDE INTERESAR: Desde La Laguna, reconoce Noroña seguridad en Coahuila

HIPERTENSIÓN Y DIABETES, LOS DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES

Del total de registros, 2 mil 298 personas fueron diagnosticadas con hipertensión arterial, una enfermedad que se presenta cuando la presión de la sangre en los vasos sanguíneos se mantiene elevada de forma persistente. Entre los principales factores de riesgo se encuentran la edad avanzada, la predisposición genética, el sobrepeso u obesidad, la falta de actividad física y una alimentación con alto contenido de sal.

A estos casos se sumaron 2 mil 123 nuevos diagnósticos de diabetes mellitus, padecimiento metabólico crónico caracterizado por niveles elevados de glucosa en sangre. Las autoridades sanitarias advirtieron que, sin un adecuado control, la diabetes puede provocar daños severos en el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones, los ojos y el sistema nervioso.

Los malos hábitos alimenticios —como el consumo excesivo de azúcares refinadas, grasas saturadas y sodio—, el sedentarismo, la obesidad y el factor genético figuran entre las principales causas del desarrollo de esta enfermedad.

OBESIDAD, UN FACTOR QUE AGRAVA EL RIESGO

En el mismo periodo, la Jurisdicción Sanitaria Número 6 contabilizó 591 nuevos casos de obesidad, condición que se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa corporal y que actúa como detonante o agravante de otras enfermedades crónicas.

La obesidad está asociada a la falta de actividad física, el consumo frecuente de alimentos de bajo valor nutricional, comida rápida y bebidas azucaradas. Además, influyen factores como la genética, el nivel socioeconómico y algunos trastornos emocionales u hormonales.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Cuide a sus hijos! SSPC llama a un uso responsable de dispositivos móviles para proteger a niñas, niños y adolescentes

Todos los casos fueron notificados a la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica por instituciones de salud públicas y privadas de los tres municipios, lo que permite dimensionar la magnitud del problema y orientar estrategias de prevención.

Las autoridades sanitarias reiteraron que estas enfermedades pueden prevenirse o retrasarse mediante la adopción de hábitos saludables, como reducir el consumo de bebidas azucaradas y alimentos altamente calóricos, mantener una alimentación equilibrada rica en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, realizar actividad física de forma regular, cuidar la calidad del sueño y evitar el consumo de tabaco y alcohol.