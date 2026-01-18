Desde La Laguna, reconoce Noroña seguridad en Coahuila

Coahuila volvió a colocarse como referente nacional en materia de seguridad, luego de que el senador Gerardo Fernández Noroña reconociera públicamente las condiciones de estabilidad que prevalecen en la entidad, durante su visita a la Región Laguna el sábado.

Cuestionado por representantes de los medios de comunicación sobre los problemas de inseguridad que persisten en estados como Chihuahua, Zacatecas y Sinaloa, el legislador federal defendió la estrategia del Gobierno de México en esta materia. Señaló que tanto la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, mantienen informes constantes sobre la situación del país, aunque admitió que aún no se ha logrado la pacificación total.

Ante el señalamiento de que Coahuila ocupa de manera recurrente los primeros lugares en los indicadores nacionales de seguridad y que su gobernador, Manolo Jiménez Salinas, conserva altos niveles de aprobación ciudadana, Fernández Noroña mostró titubeos al responder. Finalmente, reconoció que desde la Presidencia de la República existe un aval hacia el mandatario estatal.

“Algo puede que esté haciendo bien en esa materia, no vamos a discutirles eso. Si hay ese reconocimiento por parte de la compañera Presidenta Sheinbaum y de García Harfuch”, expresó el senador, al intentar cerrar el tema.

Durante su estancia en La Laguna, Fernández Noroña sostuvo una asamblea con militantes de Morena de municipios como San Pedro, Matamoros y Torreón, además de ofrecer una conferencia de prensa. Sin embargo, la convocatoria fue limitada.

El legislador informó que este domingo continuaría su gira en Torreón y aseguró que regresará con mayor frecuencia a Coahuila para respaldar a los candidatos de Morena al Congreso local.

No obstante, incurrió en un error al referirse a las elecciones como si se celebraran en mayo, cuando el proceso electoral está programado para junio.

En la gira acompañaron a Fernández Noroña la senadora suplente Pily de Aguiñaga y el ex diputado federal Shamir Fernández.