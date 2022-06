$!Encuentran sin vida a joven trans en Piedras Negras, en el marco del mes del orgullo LGBT

Una persona trans fue encontrado sin vida en el municipio de Piedras Negras, informó la Fiscalía de Coahuila.

La persona sin vida no ha sido identificada pero se presume forma parte de la comunidad LGBT.

Al darse a conocer la noticia, Claudia Flores, madre de Christopher Anguiano temía lo peor, esto tras 18 días de no saber nada sobre el paradero de su hijo.

Cuando elementos de la Fiscalía le informaron que el cuerpo no era de su hijo, Claudia Flores descansó pues pensó que podría tratarse de él ya que han pasado 18 días y no han dado con sus paradero, no se sabe nada de él y las autoridades no han brindado novedades en el caso.

“Lo seguimos buscando, estoy muy desesperada y no hay nada de información nueva, que bueno que no era mi hijo”, comentó la madre de Chris.