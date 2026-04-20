Endurecerán sanciones contra padres de menores que conduzcan motocicletas en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 20 abril 2026
    Endurecerán sanciones contra padres de menores que conduzcan motocicletas en Ramos Arizpe
    El gobierno municipal busca frenar los accidentes en motocicleta, que actualmente se registran entre uno y dos por semana en la ciudad. ARCHIVO

El nuevo reglamento contempla retiro de motocicletas sin placas y multas por falta de casco, exceso de velocidad y modificaciones a las unidades

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó este lunes que el Cabildo alista un nuevo reglamento para sancionar a padres de familia que permitan a menores de edad conducir motocicletas, ante el incremento de accidentes semanales en la ciudad.

“Vamos a fincar responsabilidades a los padres y exigir que las motos tengan placas; si no, las vamos a recoger”, sentenció el edil, subrayando que la medida busca frenar la pérdida de vidas por falta de pericia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-encanto-trabajo-y-seguridad-que-impulsan-su-crecimiento-DC20110311

Gutiérrez Merino detalló que actualmente se registran entre uno y dos accidentes de este tipo por semana. “Es muy fácil sacar una moto con una mensualidad de 500 pesos, pero es difícil hacerse responsable de un accidente”, explicó el mandatario.

El nuevo marco legal, que podría quedar listo en una semana, contará con el respaldo de la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Se sancionará el exceso de velocidad, la falta de casco y las modificaciones que generen ruido excesivo.

En materia de seguridad ciudadana, el alcalde destacó la detención de más de 30 personas este fin de semana. Los arrestos se debieron principalmente a posesión de drogas, robos y diversas alteraciones en la vía pública.

“La seguridad no es un juego en Ramos Arizpe; cualquier robo, ya sea una soda o daños a luminarias, será sancionado”, afirmó Gutiérrez, quien además exhortó a la ciudadanía a formalizar sus denuncias ante el Ministerio Público.

Finalmente, el alcalde recordó que las motocicletas solo deben transportar a dos personas como máximo. Las unidades que no cuenten con placas o licencias vigentes serán enviadas directamente al corralón como medida de prevención inmediata.

ENTREGAN MEJORAS EN JARDÍN DE NIÑOS

Por otro lado, la administración municipal celebró la entrega de beneficios en el jardín de niños número 55 de la gestión. En colaboración con la empresa Posco, se instalaron bebederos de agua potable y pasto artificial.

“Ya es el kínder número 55, lo que representa más del 60% de los compromisos de este año y medio de gestión”, destacó el alcalde sobre el avance de los programas de apoyo a la infraestructura educativa local.

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Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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