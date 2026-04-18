Ramos Arizpe: encanto, trabajo y seguridad que impulsan su crecimiento

Ramos Arizpe: encanto, trabajo y seguridad que impulsan su crecimiento

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Manuel Rodríguez
por Manuel Rodríguez

Con una combinación de políticas públicas enfocadas en salud, seguridad y desarrollo social, Ramos Arizpe fortalece su crecimiento sin perder su identidad, impulsado por el trabajo coordinado entre el municipio y el Gobierno del Estado

Coahuila
/ 18 abril 2026
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Entre calles llenas de historia, una comunidad trabajadora y una gastronomía que refleja la identidad del norte del país, Ramos Arizpe consolida su desarrollo con una combinación de esfuerzo ciudadano y políticas públicas enfocadas en el bienestar social y la seguridad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha encabezado una serie de acciones en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, fortaleciendo áreas clave como la salud, el desarrollo social y la seguridad pública. En materia de salud, destaca la creación de dos clínicas de la salud popular, espacios que buscan acercar servicios médicos a las familias y mejorar su calidad de vida.

$!Ramos Arizpe avanza con obras, programas sociales y estrategias de seguridad que consolidan su desarrollo y calidad de vida.
Ramos Arizpe avanza con obras, programas sociales y estrategias de seguridad que consolidan su desarrollo y calidad de vida. CORTESÍA
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$!La instalación de cámaras de videovigilancia conectadas al C2 fortalece las labores de monitoreo en tiempo real y permite una respuesta más rápida ante situaciones de riesgo en distintos sectores del municipio.
La instalación de cámaras de videovigilancia conectadas al C2 fortalece las labores de monitoreo en tiempo real y permite una respuesta más rápida ante situaciones de riesgo en distintos sectores del municipio. CORTESÍA

En el rubro de seguridad, el municipio ha sido fortalecido mediante diversas acciones estratégicas, entre ellas el incremento de rondines de vigilancia en colonias y sectores, así como la creación del C2, herramienta tecnológica que permite mejorar la capacidad de respuesta y coordinación de las corporaciones, brindando mayor tranquilidad a la ciudadanía.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, impulsa acciones que fortalecen el desarrollo integral de Ramos Arizpe.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, impulsa acciones que fortalecen el desarrollo integral de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Con una vinculación cercana con el sector productivo, el alcalde Tomás Gutiérrez visitó las instalaciones de la nueva planta de Acero en Ramos Arizpe, la cual contempla una inversión de 750 millones de dólares y la incorporación de equipamiento especializado de gran capacidad, como los hornos electrónicos.

ESTRATEGIAS Y TRABAJO

A la par, se han impulsado distintas estrategias de desarrollo social que impactan directamente en las colonias, promoviendo mejores condiciones para los habitantes y reforzando el tejido comunitario.

$!Programas de mantenimiento urbano avanzan en distintos puntos del municipio, mejorando la imagen y funcionalidad de espacios públicos.
Programas de mantenimiento urbano avanzan en distintos puntos del municipio, mejorando la imagen y funcionalidad de espacios públicos. CORTESÍA

Durante la semana que recién concluyó, el Gobierno Municipal puso en marcha el programa “Todos Chambeamos”, una iniciativa orientada a fortalecer la limpieza, el orden y la participación ciudadana en el cuidado de los espacios públicos. Este esfuerzo se suma a una visión de ciudad donde el trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanos se traduce en resultados visibles.

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Asimismo, en la colonia Analco se llevó a cabo el “Mercadito Todos por Más-Mejora”, el cual benefició a más de 9 mil personas, consolidándose como un espacio de apoyo a la economía familiar. Este programa destaca por ofrecer ahorros de más del 75 % en productos de la canasta básica, representando un respaldo significativo para las familias, especialmente en un contexto donde los precios han registrado incrementos considerables.

$!Acciones de proximidad social fortalecen la confianza entre ciudadanía y cuerpos de seguridad.
Acciones de proximidad social fortalecen la confianza entre ciudadanía y cuerpos de seguridad. CORTESÍA

EL ENCANTO SE MANTIENE

Más allá de las acciones de gobierno, Ramos Arizpe mantiene su esencia: calles que cuentan historias, gente cálida y solidaria, y una gastronomía que distingue a la región, donde los sabores tradicionales se convierten en un punto de encuentro para locales y visitantes.

$!El impulso al deporte se refleja en la recuperación de espacios deportivos y el fomento de actividades para niñas, niños y jóvenes.
El impulso al deporte se refleja en la recuperación de espacios deportivos y el fomento de actividades para niñas, niños y jóvenes. CORTESÍA
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De esta manera, Ramos Arizpe reafirma su identidad como una ciudad donde el encanto de su gente, la cultura del trabajo y el fortalecimiento de la seguridad avanzan de la mano, construyendo día a día un mejor futuro para todos.

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Tomas Gutiérrez Merino
Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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