Ramos Arizpe: encanto, trabajo y seguridad que impulsan su crecimiento

Entre calles llenas de historia, una comunidad trabajadora y una gastronomía que refleja la identidad del norte del país, Ramos Arizpe consolida su desarrollo con una combinación de esfuerzo ciudadano y políticas públicas enfocadas en el bienestar social y la seguridad. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha encabezado una serie de acciones en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, fortaleciendo áreas clave como la salud, el desarrollo social y la seguridad pública. En materia de salud, destaca la creación de dos clínicas de la salud popular, espacios que buscan acercar servicios médicos a las familias y mejorar su calidad de vida.

En el rubro de seguridad, el municipio ha sido fortalecido mediante diversas acciones estratégicas, entre ellas el incremento de rondines de vigilancia en colonias y sectores, así como la creación del C2, herramienta tecnológica que permite mejorar la capacidad de respuesta y coordinación de las corporaciones, brindando mayor tranquilidad a la ciudadanía.

Con una vinculación cercana con el sector productivo, el alcalde Tomás Gutiérrez visitó las instalaciones de la nueva planta de Acero en Ramos Arizpe, la cual contempla una inversión de 750 millones de dólares y la incorporación de equipamiento especializado de gran capacidad, como los hornos electrónicos. ESTRATEGIAS Y TRABAJO A la par, se han impulsado distintas estrategias de desarrollo social que impactan directamente en las colonias, promoviendo mejores condiciones para los habitantes y reforzando el tejido comunitario.

Durante la semana que recién concluyó, el Gobierno Municipal puso en marcha el programa “Todos Chambeamos”, una iniciativa orientada a fortalecer la limpieza, el orden y la participación ciudadana en el cuidado de los espacios públicos. Este esfuerzo se suma a una visión de ciudad donde el trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanos se traduce en resultados visibles.

Asimismo, en la colonia Analco se llevó a cabo el “Mercadito Todos por Más-Mejora”, el cual benefició a más de 9 mil personas, consolidándose como un espacio de apoyo a la economía familiar. Este programa destaca por ofrecer ahorros de más del 75 % en productos de la canasta básica, representando un respaldo significativo para las familias, especialmente en un contexto donde los precios han registrado incrementos considerables.

EL ENCANTO SE MANTIENE Más allá de las acciones de gobierno, Ramos Arizpe mantiene su esencia: calles que cuentan historias, gente cálida y solidaria, y una gastronomía que distingue a la región, donde los sabores tradicionales se convierten en un punto de encuentro para locales y visitantes.