Enfermero de Torreón encara a dirigente nacional del PAN durante protesta del IMSS en la CDMX

TORREÓN, COAH.- Un enfermero originario de Torreón protagonizó un fuerte reclamo contra el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, durante una protesta de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizada este miércoles 21 de octubre frente a las oficinas centrales de la institución, en la Ciudad de México. Se trata de Daniel Alejandro Rodríguez Borjas, quien tomó un megáfono para confrontar al líder panista y exigirle que abandonara la manifestación, al considerar que su presencia respondía a intereses políticos ajenos a las exigencias del personal de salud.

El incidente se registró cuando Jorge Romero llegó acompañado de Federico Chávez y otros militantes del PAN, quienes acudieron con banderas, pancartas y una manta con la leyenda #PANPorLaSalud, con el propósito de expresar públicamente su respaldo al movimiento de los trabajadores. Sin embargo, la intervención de los representantes del blanquiazul encontró una respuesta de rechazo por parte del enfermero lagunero, quien cuestionó que dirigentes de ese partido pretendieran sumarse a una protesta impulsada por los propios empleados del Seguro Social. A través del megáfono, Rodríguez Borjas recordó las modificaciones al sistema de jubilaciones y pensiones del IMSS realizadas durante administraciones federales encabezadas por Acción Nacional, al señalar que dichas decisiones tuvieron consecuencias para los derechos laborales de los trabajadores. El enfermero también calificó de “oportunistas” a los integrantes de la comitiva panista, al acusarlos de buscar protagonismo político en medio de una movilización que tiene como principales demandas mejores condiciones salariales y laborales. Los reclamos interrumpieron el pronunciamiento que pretendían realizar Jorge Romero y sus acompañantes, quienes fueron llamados a retirarse del lugar.

La confrontación ocurrió en un contexto de creciente inconformidad entre trabajadores del IMSS en distintas regiones del país, quienes han salido a las calles para exigir respuestas a sus demandas y manifestar su desacuerdo con las condiciones laborales actuales. En Torreón, el personal del Seguro Social también ha participado en movilizaciones para reclamar un incremento salarial del 10 por ciento, además de solicitar la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario que permita abordar los conflictos internos de su organización sindical. La protesta en la capital del país tuvo así un episodio protagonizado por un trabajador torreonense, cuya intervención puso en evidencia el rechazo a la participación de actores políticos en un movimiento que busca mantener sus exigencias laborales como prioridad.

Temas

Manifestaciones

Localizaciones

Coahuila Torreón

Organizaciones

PAN IMSS

