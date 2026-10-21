‘Siempre serán mis superhéroes’: se despide hijo de pareja tras tragedia en Monclova

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    ‘Siempre serán mis superhéroes’: se despide hijo de pareja tras tragedia en Monclova
    La vivienda donde fueron encontrados sin vida Amalia y Eduardo permanece asegurada por la Fiscalía. LIDIET MEXICANO

El hijo de Amalia y Eduardo compartió un emotivo mensaje de despedida tras la muerte de sus padres en una tragedia ocurrida en la colonia Córdoba, en Monclova

MONCLOVA, COAH.- “Siempre serán mis superhéroes”, fueron las palabras que escribió Toñito en un desgarrador mensaje de despedida dedicado a sus padres, Amalia y Eduardo.

Ambos perdieron la vida en una tragedia ocurrida en la colonia Córdoba, donde el hombre presuntamente asesinó a su esposa y posteriormente se quitó la vida en su casa de Monclova.

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Con palabras cargadas de amor y dolor, el hijo de la pareja expresó el enorme vacío que le dejaron sus padres, a quienes agradeció por amarlo, acompañarlo y enseñarle a ser un hombre de bien.

Su mensaje expuesto en redes sociales refleja la difícil pérdida que enfrenta tras quedarse sin ambos progenitores.

“Hay papitos de mi vidaaaa, no saben el dolor tan inmenso q me están dejando en mi corazoncito, siempre serán mis superhéroes gracias por amarme tanto tanto mis amores, por nunca dejarme solo, por hacerme un hombre de bien, por siempre estar conmigo, me van a hacer tanta faltaaa, les mando un beso y un abrazo enorme hasta el cielo mis papis preciosos ”, escribió.

$!Toñito dedicó un mensaje de despedida a sus padres, a quienes recordó como sus superhéroes.
Toñito dedicó un mensaje de despedida a sus padres, a quienes recordó como sus superhéroes. REDES SOCIALES

La despedida concluye con una frase que resume el cariño que siente por ambos: “Los ama mucho mucho, su hijo Toñito”.

Mientras el mensaje conmovía por las palabras dedicadas a sus padres, la vivienda donde ocurrió la tragedia permanecía asegurada por la Fiscalía General del Estado, con cintas que delimitaban el acceso al inmueble ubicado en el cruce de las calles San Antonio y San José.

En el exterior, vecinos observaban el lugar donde ocurrió el homicidio, todavía impactados por lo sucedido en el sector. La presencia de las cintas de seguridad mantenía visible el resguardo del domicilio, mientras las autoridades continuaban con las diligencias correspondientes.

La tragedia se registró la tarde del martes, cuando uno de los hijos de la pareja regresó de la escuela y encontró sin vida a Amalia “N”, de 44 años, y a Eduardo “N”, de 45. Tras descubrir la escena, salió a pedir ayuda, lo que provocó la movilización de las corporaciones policiacas.

Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Grupo de Reacción Centro y agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al inmueble para tomar conocimiento de los hechos. Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó las diligencias y el levantamiento de los cuerpos.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro-Desierto, Everardo Lazo Chapa, informó que la necropsia de ley determinó que Amalia falleció por estrangulamiento, mientras que Eduardo murió por suicidio.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la pareja habría sostenido una discusión durante la mañana, antes de que uno de sus hijos saliera de casa. Asimismo, vecinos y familiares manifestaron que las discusiones entre ambos eran frecuentes; sin embargo, el funcionario aclaró que no existían denuncias previas ante el Centro de Empoderamiento de la Mujer.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para concluir las diligencias y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron ambos fallecimientos.

Hoy, mientras el domicilio permanece bajo resguardo y los vecinos observan el sitio donde ocurrió la tragedia, las palabras de Toñito dejan al descubierto el dolor de una familia marcada por una pérdida irreparable y el recuerdo de unos padres a quienes seguirá considerando sus superhéroes.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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