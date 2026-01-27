Enfocarán gestión de Aguas y Saneamiento en Ramos Arizpe hacia nuevos yacimientos y recuperación de cartera

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, definió las prioridades estratégicas para la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento (EMAS), centrando los esfuerzos en cinco vertientes clave para garantizar el abastecimiento en el municipio.

Tras la llegada de Nicanor Aguirre a la titularidad del organismo, el edil subrayó que la meta principal es consolidar la infraestructura actual y ampliar la capacidad de respuesta ante las demandas de una población en constante crecimiento.

“Establecer y darle agua a todo Ramos Arizpe, número uno; número dos, ampliar un poquito el tema de fugas y buscar nuevos yacimientos, y tratar de recuperar la cartera vencida que se tiene”, puntualizó el mandatario municipal.

Estas líneas de acción buscan mitigar el desperdicio de agua potable y asegurar que el crecimiento urbano cuente con el soporte hídrico necesario, mediante la exploración de nuevas fuentes de abastecimiento en la región.

Gutiérrez Merino destacó que el organismo ha pasado por un proceso de modernización constante. “Ya hemos ido mejorando instalaciones, métodos y estructuras en todos los organigramas que tenemos”, señaló respecto a la evolución del sistema.

Sobre el nuevo titular, Nicanor Aguirre, el alcalde resaltó que su perfil técnico y compromiso son fundamentales para ejecutar este plan. “Designamos, creo, a la mejor persona; una persona con experiencia, una persona con mucho empeño”.

En el aspecto financiero, el alcalde reportó un inicio de año sólido que permitirá financiar parte de estas mejoras operativas, gracias a la respuesta ciudadana en el pago de sus servicios anuales.

“Vamos rompiendo récord por ahorita; traíamos más de 9 millones de pesos, alrededor, de captaciones por anualidades y muchos otros pagos normales. Pues vamos bien, vamos avanzando bien”, detalló Gutiérrez Merino.

La administración municipal proyecta que, con la estabilización del sistema y la reducción de la cartera vencida, se cuente con los recursos suficientes para mantener la competitividad del municipio frente a nuevas inversiones industriales.

Al respecto, el alcalde concluyó que Ramos Arizpe sigue siendo un polo de atracción económica, adelantando que “anunciamos una nueva empresa, la cual viene diferente, ya no al sector industrial automotriz; vienen otros giros”.