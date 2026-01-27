Concluyen repavimentación de la calle División en la colonia Mirador, en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte del paquete de obras iniciado a finales de 2025 dentro del programa “Con Obra Tras Obra, Ramos se Transforma”, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, concluyó los trabajos de repavimentación de la calle División, ubicada en la colonia Mirador, lo que representa una mejora integral en la infraestructura urbana de este sector.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que esta obra responde al compromiso de su administración de atender de fondo las necesidades de las colonias, mediante proyectos que impacten de manera directa en la calidad de vida de la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: Nuevo pozo Analco 3 fortalecerá el suministro hídrico del municipio

“Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de transformar los sectores de Ramos Arizpe con obras que sí resuelven problemas. No se trata solo de pavimentar, sino de atender de fondo la infraestructura para que la gente viva mejor y con mayor seguridad; como en todas las obras que se realizan en Ramos Arizpe, está el apoyo del Gobernador Manolo, el gran aliado de Ramos Arizpe”, expresó.