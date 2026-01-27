Concluyen repavimentación de la calle División en la colonia Mirador, en Ramos Arizpe

/ 27 enero 2026
    Calle División estrena pavimento y sistema pluvial en Ramos Arizpe FOTO: CORTESÍA

Los trabajos iniciaron como parte del paquete de obras programadas a finales de 2025

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte del paquete de obras iniciado a finales de 2025 dentro del programa “Con Obra Tras Obra, Ramos se Transforma”, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, concluyó los trabajos de repavimentación de la calle División, ubicada en la colonia Mirador, lo que representa una mejora integral en la infraestructura urbana de este sector.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que esta obra responde al compromiso de su administración de atender de fondo las necesidades de las colonias, mediante proyectos que impacten de manera directa en la calidad de vida de la ciudadanía.

“Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de transformar los sectores de Ramos Arizpe con obras que sí resuelven problemas. No se trata solo de pavimentar, sino de atender de fondo la infraestructura para que la gente viva mejor y con mayor seguridad; como en todas las obras que se realizan en Ramos Arizpe, está el apoyo del Gobernador Manolo, el gran aliado de Ramos Arizpe”, expresó.

$!La obra mejora la seguridad y las condiciones de tránsito para peatones y automovilistas, afirmó el Alcalde.
Los trabajos realizados incluyeron el recarpeteo total de la vialidad, mejorando de forma significativa las condiciones de tránsito vehicular y peatonal. De manera complementaria, se instaló un colector pluvial a un costado de la calle División, infraestructura que permitirá un desalojo más eficiente de las aguas pluviales, reduciendo riesgos de encharcamientos y posibles afectaciones durante la temporada de lluvias.

Esta intervención forma parte de un paquete de obras estratégicas que se desarrollan en distintos puntos del municipio, con acciones orientadas a fortalecer áreas clave como salud, seguridad pública, esparcimiento y recreación, además de alumbrado público y rehabilitación de vialidades.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará impulsando proyectos de alto impacto social, mediante una planeación responsable y una inversión directa en colonias que por años habían demandado atención. Con ello, se busca consolidar un desarrollo urbano ordenado y sostenible, que contribuya al bienestar y la seguridad de las familias ramosarizpenses.

