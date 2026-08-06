Saltillo fortalece su liderazgo industrial con inversión de 600 millones de pesos en planta GEMMSA

Saltillo mantiene su crecimiento como uno de los principales polos industriales del país, afirmó el alcalde Javier Díaz González durante una visita a la planta GEMMSA Estructuras Metálicas de México, donde destacó que la llegada de nuevas inversiones fortalece la generación de empleos formales y mejora las condiciones económicas de las familias. Durante el recorrido por las instalaciones, el presidente municipal señaló que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la capital de Coahuila continúa posicionándose como una ciudad atractiva para empresas nacionales y extranjeras debido a factores como la seguridad, la preparación de su fuerza laboral, la estabilidad económica y la presencia de instituciones educativas.

Díaz González aseguró que estas condiciones permiten que más habitantes accedan a empleos con mejores prestaciones y oportunidades de desarrollo, al tiempo que fortalecen la competitividad de la región Sureste de Coahuila. “Saltillo ofrece las mejores condiciones para recibir inversión nacional y extranjera, al contar con seguridad, mano de obra calificada, estabilidad laboral e instituciones educativas de calidad”, destacó el alcalde. Durante la visita, el edil estuvo acompañado por Eduardo Humberto Elizalde Serrano, director general de Grupo GIASA, y Humberto Antonio Elizalde González, con quienes conoció la operación del corporativo especializado en construcción industrial. En el edificio Aurum, Javier Díaz observó las actividades que realizan cerca de 120 trabajadores dedicados al desarrollo de soluciones relacionadas con maquinaria pesada, grúas industriales, equipo especializado para construcción, minería, industria y montajes. La empresa recientemente puso en operación la planta GEMMSA Estructuras Metálicas de México, proyecto que representa una inversión superior a los 600 millones de pesos en su primera etapa y que busca convertirse en una de las instalaciones más modernas del país en su ramo.

La nueva planta permitirá incrementar la capacidad de producción de estructuras metálicas, fortalecer la cadena de proveeduría industrial y generar nuevas oportunidades laborales especializadas en Saltillo y la región. De acuerdo con información de la empresa, la instalación cuenta con una capacidad para fabricar hasta mil 300 toneladas mensuales de estructuras metálicas, con proyectos en distintas partes de México y planes de expansión hacia Estados Unidos.

El alcalde resaltó que este tipo de inversiones colocan a Saltillo en el escenario nacional e internacional y reiteró que su administración continuará impulsando acciones para facilitar la llegada de empresas y promover la creación de empleos.