Entre mangueras, envases y material de trabajo, reportan nulos hallazgos biológicos en El Pinabete

Los trabajos manuales de descenso en el ahora tajo a cielo abierto han alcanzado solo el 27 por ciento del total del avance. Personal especializado de la FGE solo ha encontrado objetos que no son útiles para la identificación humana

A una semana de iniciados los trabajos manuales para la búsqueda y localización de los restos de los 10 mineros fallecidos en la inundación del pozo de carbón “El Pinabete”, en agosto de 2022, el mando unificado reportó nulos hallazgos biológicos.

“A la fecha, la Fiscalía General del Estado de Coahuila ha inspeccionado material de interés que fue rescatado del interior de la mina, encontrando materiales no biológicos relacionados con las actividades de minería que se realizaban, tales como artículos de trabajo, envases de plástico y mangueras de aire, los cuales quedaron bajo su resguardo”, señala el reporte diario de avance y búsqueda.

Ulises Ramírez Guillén, delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Carbonífera, corroboró la información a VANGUARDIA y recordó que diario, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) efectúa revisiones técnicas y reuniones con especialistas.

“Te puedo agregar que los hallazgos han sido de esta naturaleza, no biológicos, es decir, que no son útiles para la identificación humana, y que tampoco guardan una relación directa con la misma. Se han encontrado botes de refresco, algunos contienen gises, mangueras, cosas así, propias del trabajo. Hasta el momento no se ha encontrado ropa o calzado que pudiera tener algo de referencia con algún trabajador”.

De acuerdo con el reporte de avance, en la apertura de las galerías, se tiene un avance de 109 metros, de un total de 400 metros. “Lo que significa 27 por ciento, habiendo retirado polines y escombro producto de la excavación (rezagada) del interior de las galerías”.

Alrededor de las 13:30 horas del 2 de agosto del 2022, el ingreso súbito de agua al pozo de carbón “El Pinabete”, sorprendió a una cuadrilla de trabajadores que salían de turno. Cinco mineros fueron expulsados por el agua a la superficie y diez más fueron tragados hacia el socavón, donde sus restos permanecen atrapados.

El pasado 11 de diciembre, la coordinación Nacional de Protección Civil, a cargo de Laura Velázquez Alzúa, dio a conocer que los trabajos de descenso, habían llegado al techo de las galerías, el punto al que desde el accidente no se pudo ingresar, ni con drones marinos, debido a que el agua no dejaba de ingresar al pozo, y la presencia de escombros.

Las labores de búsqueda manual en el ahora tajo a cielo abierto se vieron entorpecidas por 48 horas por la lluvia que se registró la semana pasada y los riesgos que esto podía traer en el reblandecimiento del terreno.

En tanto se llega a un dato de prueba que proporcione ubicación de los restos de los mineros, las actividades en “El Pinabete” sigue siendo la extracción de agua mediante bombeo del pozo de carbón número 3, el cual se encuentra a 10 metros bajo las galerías, con la ampliación de equipo de tratamiento para la extracción y monitoreo del comportamiento de los niveles de agua.