Entre oraciones y muestras de afecto, Torreón despide a Román Cepeda en la parroquia de la Medalla Milagrosa

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    Entre oraciones y muestras de afecto, Torreón despide a Román Cepeda en la parroquia de la Medalla Milagrosa
    Familiares, amigos y funcionarios públicos acudieron a la misa celebrada en memoria del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, fallecido el pasado viernes. SANDRA GÓMEZ/FRANCISCO RODRÍGUEZ

En medio de un fuerte operativo de seguridad, familiares, funcionarios y ciudadanos despidieron al alcalde de Torreón con una misa celebrada este sábado en la colonia Residencial El Fresno

TORREÓN, COAH.- Familiares, amigos, funcionarios públicos, representantes de diversos sectores políticos y ciudadanos se congregaron este sábado para celebrar una misa en memoria de Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón, quien falleció el pasado viernes a los 60 años de edad.

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$!El gobernador Manolo Jiménez Salinas y diversas figuras de la vida política estatal acompañaron a la familia Cepeda Bremer durante el homenaje póstumo.
El gobernador Manolo Jiménez Salinas y diversas figuras de la vida política estatal acompañaron a la familia Cepeda Bremer durante el homenaje póstumo. SANDRA GÓMEZ/FRANCISCO RODRÍGUEZ

La ceremonia religiosa tuvo lugar a las 13:00 horas en la Parroquia de la Virgen María de la Medalla Milagrosa, en la colonia Residencial El Fresno, donde hubo un fuerte dispositivo de seguridad de policías municipales, estatales y elementos de vialidad, para que gente ajena a la familia accediera a la iglesa, ubicada dentro de un fraccionamiento de acceso controlado.

Los asistentes se unieron en oración por el eterno descanso del mandatario municipal, a quien recordaron como un hombre con entereza, firme y que deja un legado para la ciudad.

El acceso controlado derivó en que fuera un número reducido los asistentes a la eucaristía. En la ceremonia destacó la presencia de Selina Bremer, presidenta honoraria del DIF Torreón y esposa del edil, quien, acompañada por su familia y colaboradores cercanos, recibió las muestras de solidaridad de la comunidad en este homenaje póstumo.

El acto litúrgico contó con la asistencia de diversas figuras de la vida pública estatal y municipal. Entre ellas, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, acompañado por su padre, Manuel Jiménez Flores; el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González; el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau; el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez; el subsecretario de Gobierno y Comunicación Institucional, Diego Rodríguez Canales, el exgobernador y actual senador, Miguel Riquelme Solís, y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayup.

$!Ernesto Cepeda dedicó un emotivo mensaje a la memoria de su padre y agradeció las muestras de apoyo recibidas por la familia.
Ernesto Cepeda dedicó un emotivo mensaje a la memoria de su padre y agradeció las muestras de apoyo recibidas por la familia. SANDRA GÓMEZ/FRANCISCO RODRÍGUEZ

Asimismo, asistieron el secretario de Finanzas estatal, José Antonio Gutiérrez Rodríguez; la exlegisladora Verónica Martínez; el director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, Lauro Villarreal; el coordinador estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, y el exalcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, entre otras personalidades.

De igual forma, hicieron acto de presencia el político Gerardo Aguado Gómez; el alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López; integrantes del Cabildo y funcionarios municipales, entre ellos Eduardo Olmos Castro y el gerente general de SIMAS Torreón, Roberto Escalante González.

Durante la homilía, el sacerdote resaltó que Román Alberto Cepeda enfrentó con entereza una dura batalla contra la enfermedad, dedicando siempre su labor al bienestar y la unidad de los torreonenses, entregando lo mejor de sí mismo en cada faceta de su gestión.

Al concluir la misa, su hijo Ernesto dedicó unas palabras a la memoria de su padre, describiéndolo como un hombre de firmes compromisos y profunda generosidad. Agradeció a todos los que estuvieron con su papá y la familia en las buenas y en las malas. Invitó a los trabajadores y colaboradores del Ayuntamiento a seguir el legado de su papá. A mitad del mensaje se le quebró la voz, cuando recordó que siempre les inculcó el trabajo y que lo extrañaría mucho.

$!La ceremonia religiosa se realizó en la Parroquia de la Virgen María de la Medalla Milagrosa, en medio de un ambiente de solemnidad y respeto.
La ceremonia religiosa se realizó en la Parroquia de la Virgen María de la Medalla Milagrosa, en medio de un ambiente de solemnidad y respeto. SANDRA GÓMEZ/FRANCISCO RODRÍGUEZ

Posteriormente, los presentes despidieron al alcalde con un emotivo minuto de aplausos.

La despedida transcurrió en un ambiente de solemnidad y respeto, donde los asistentes expresaron sus condolencias a la familia Cepeda Bremer, reconociendo la trayectoria política y la vocación de servicio del edil.

Cabe recordar que Román Alberto Cepeda González se encontraba al frente de su segundo periodo consecutivo en el Ayuntamiento de Torreón (2025-2027), tras haber obtenido una votación histórica en los comicios de 2024. El deceso del munícipe ocurrió la mañana del viernes 5 de junio en el Sanatorio Español, tras haber sido hospitalizado de urgencia por complicaciones de salud.

$!En la colonia Residencial El Fresno hubo un fuerte dispositivo de seguridad de policías municipales, estatales y elementos de vialidad.
En la colonia Residencial El Fresno hubo un fuerte dispositivo de seguridad de policías municipales, estatales y elementos de vialidad. SANDRA GÓMEZ/FRANCISCO RODRÍGUEZ
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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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