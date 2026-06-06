Entre oraciones y muestras de afecto, Torreón despide a Román Cepeda en la parroquia de la Medalla Milagrosa

TORREÓN, COAH.- Familiares, amigos, funcionarios públicos, representantes de diversos sectores políticos y ciudadanos se congregaron este sábado para celebrar una misa en memoria de Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón , quien falleció el pasado viernes a los 60 años de edad.

La ceremonia religiosa tuvo lugar a las 13:00 horas en la Parroquia de la Virgen María de la Medalla Milagrosa, en la colonia Residencial El Fresno, donde hubo un fuerte dispositivo de seguridad de policías municipales, estatales y elementos de vialidad, para que gente ajena a la familia accediera a la iglesa, ubicada dentro de un fraccionamiento de acceso controlado.

Los asistentes se unieron en oración por el eterno descanso del mandatario municipal, a quien recordaron como un hombre con entereza, firme y que deja un legado para la ciudad.

El acceso controlado derivó en que fuera un número reducido los asistentes a la eucaristía. En la ceremonia destacó la presencia de Selina Bremer, presidenta honoraria del DIF Torreón y esposa del edil, quien, acompañada por su familia y colaboradores cercanos, recibió las muestras de solidaridad de la comunidad en este homenaje póstumo.

El acto litúrgico contó con la asistencia de diversas figuras de la vida pública estatal y municipal. Entre ellas, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, acompañado por su padre, Manuel Jiménez Flores; el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González; el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau; el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez; el subsecretario de Gobierno y Comunicación Institucional, Diego Rodríguez Canales, el exgobernador y actual senador, Miguel Riquelme Solís, y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayup.