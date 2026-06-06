Entre oraciones y muestras de afecto, Torreón despide a Román Cepeda en la parroquia de la Medalla Milagrosa
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En medio de un fuerte operativo de seguridad, familiares, funcionarios y ciudadanos despidieron al alcalde de Torreón con una misa celebrada este sábado en la colonia Residencial El Fresno
TORREÓN, COAH.- Familiares, amigos, funcionarios públicos, representantes de diversos sectores políticos y ciudadanos se congregaron este sábado para celebrar una misa en memoria de Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón, quien falleció el pasado viernes a los 60 años de edad.
La ceremonia religiosa tuvo lugar a las 13:00 horas en la Parroquia de la Virgen María de la Medalla Milagrosa, en la colonia Residencial El Fresno, donde hubo un fuerte dispositivo de seguridad de policías municipales, estatales y elementos de vialidad, para que gente ajena a la familia accediera a la iglesa, ubicada dentro de un fraccionamiento de acceso controlado.
Los asistentes se unieron en oración por el eterno descanso del mandatario municipal, a quien recordaron como un hombre con entereza, firme y que deja un legado para la ciudad.
El acceso controlado derivó en que fuera un número reducido los asistentes a la eucaristía. En la ceremonia destacó la presencia de Selina Bremer, presidenta honoraria del DIF Torreón y esposa del edil, quien, acompañada por su familia y colaboradores cercanos, recibió las muestras de solidaridad de la comunidad en este homenaje póstumo.
El acto litúrgico contó con la asistencia de diversas figuras de la vida pública estatal y municipal. Entre ellas, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, acompañado por su padre, Manuel Jiménez Flores; el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González; el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau; el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez; el subsecretario de Gobierno y Comunicación Institucional, Diego Rodríguez Canales, el exgobernador y actual senador, Miguel Riquelme Solís, y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayup.
Asimismo, asistieron el secretario de Finanzas estatal, José Antonio Gutiérrez Rodríguez; la exlegisladora Verónica Martínez; el director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, Lauro Villarreal; el coordinador estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, y el exalcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, entre otras personalidades.
De igual forma, hicieron acto de presencia el político Gerardo Aguado Gómez; el alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López; integrantes del Cabildo y funcionarios municipales, entre ellos Eduardo Olmos Castro y el gerente general de SIMAS Torreón, Roberto Escalante González.
Durante la homilía, el sacerdote resaltó que Román Alberto Cepeda enfrentó con entereza una dura batalla contra la enfermedad, dedicando siempre su labor al bienestar y la unidad de los torreonenses, entregando lo mejor de sí mismo en cada faceta de su gestión.
Al concluir la misa, su hijo Ernesto dedicó unas palabras a la memoria de su padre, describiéndolo como un hombre de firmes compromisos y profunda generosidad. Agradeció a todos los que estuvieron con su papá y la familia en las buenas y en las malas. Invitó a los trabajadores y colaboradores del Ayuntamiento a seguir el legado de su papá. A mitad del mensaje se le quebró la voz, cuando recordó que siempre les inculcó el trabajo y que lo extrañaría mucho.
Posteriormente, los presentes despidieron al alcalde con un emotivo minuto de aplausos.
La despedida transcurrió en un ambiente de solemnidad y respeto, donde los asistentes expresaron sus condolencias a la familia Cepeda Bremer, reconociendo la trayectoria política y la vocación de servicio del edil.
Cabe recordar que Román Alberto Cepeda González se encontraba al frente de su segundo periodo consecutivo en el Ayuntamiento de Torreón (2025-2027), tras haber obtenido una votación histórica en los comicios de 2024. El deceso del munícipe ocurrió la mañana del viernes 5 de junio en el Sanatorio Español, tras haber sido hospitalizado de urgencia por complicaciones de salud.