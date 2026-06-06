El cáncer cambió su vida; hoy pide apoyo para seguir luchando

A través de la plataforma GoFundMe, la profesionista busca reunir recursos para los gastos extraordinarios que se generan a partir del diagnóstico de cáncer de mama que recibió recientemente.

La fotógrafa y community manager radicada en Saltillo , Carolina Carrillo, inició una campaña de recaudación para hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de su tratamiento contra el cáncer de mama.

En su campaña, Carolina explica que aunque cuenta con un trabajo que le ha permitido acceder a la seguridad social, existen algunos insumos y medicamentos de costo elevado que tienen que ser administrados de forma oportuna y con los que en ocasiones, no cuenta el Seguro Social.

Mientras que su actividad de proyectos independientes que generaban ingresos extras se ha visto disminuida por los efectos de la quimioterapia, al tratamiento se le suman gastos de estudios, consultas, traslados y otros cuidados y dietas especiales.

En paralelo a la campaña, Carolina ha utilizado sus redes sociales para contar el proceso que vive desde que comenzó el tratamiento.

Lejos de presentar una versión idealizada de la enfermedad, ha compartido momentos difíciles relacionados con las quimioterapias, el desgaste físico y emocional que implica el cáncer de mama, así como el acompañamiento de las personas que han permanecido a su lado durante esta etapa.

“Cada donación, por pequeña que parezca, me ayudará a cubrir los gastos que implica este proceso y me permitirá concentrar mis fuerzas en lo más importante: sanar y recuperar mi salud”, escribió en la plataforma.

La campaña tiene como meta recaudar 200 mil pesos. Hasta este sábado había reunido poco más de 20 mil pesos, equivalentes al 11 por ciento del objetivo.