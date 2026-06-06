El cáncer cambió su vida; hoy pide apoyo para seguir luchando

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Saltillo
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    El cáncer cambió su vida; hoy pide apoyo para seguir luchando
    Carolina Carrillo abrió una campaña de recaudación para afrontar los gastos derivados de su tratamiento contra el cáncer de mama mientras continúa con sesiones de quimioterapia. REDES SOCIALES

Carolina Carrillo lanzó una campaña para solventar gastos médicos mientras enfrenta quimioterapias y comparte en redes sociales el impacto que la enfermedad ha tenido en su vida

La fotógrafa y community manager radicada en Saltillo, Carolina Carrillo, inició una campaña de recaudación para hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de su tratamiento contra el cáncer de mama.

A través de la plataforma GoFundMe, la profesionista busca reunir recursos para los gastos extraordinarios que se generan a partir del diagnóstico de cáncer de mama que recibió recientemente.

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En su campaña, Carolina explica que aunque cuenta con un trabajo que le ha permitido acceder a la seguridad social, existen algunos insumos y medicamentos de costo elevado que tienen que ser administrados de forma oportuna y con los que en ocasiones, no cuenta el Seguro Social.

Mientras que su actividad de proyectos independientes que generaban ingresos extras se ha visto disminuida por los efectos de la quimioterapia, al tratamiento se le suman gastos de estudios, consultas, traslados y otros cuidados y dietas especiales.

En paralelo a la campaña, Carolina ha utilizado sus redes sociales para contar el proceso que vive desde que comenzó el tratamiento.

Lejos de presentar una versión idealizada de la enfermedad, ha compartido momentos difíciles relacionados con las quimioterapias, el desgaste físico y emocional que implica el cáncer de mama, así como el acompañamiento de las personas que han permanecido a su lado durante esta etapa.

“Cada donación, por pequeña que parezca, me ayudará a cubrir los gastos que implica este proceso y me permitirá concentrar mis fuerzas en lo más importante: sanar y recuperar mi salud”, escribió en la plataforma.

La campaña tiene como meta recaudar 200 mil pesos. Hasta este sábado había reunido poco más de 20 mil pesos, equivalentes al 11 por ciento del objetivo.

Quienes deseen apoyar pueden hacerlo a través de la campaña publicada en la plataforma GoFundMe. Además de las aportaciones económicas, la creadora de contenido ha pedido ayuda para difundir la iniciativa entre familiares, amigos y usuarios de redes sociales.

Además de solicitar apoyo económico, Carolina pidió a quienes no puedan realizar una aportación que compartan la campaña para ayudar a ampliar su alcance. “Gracias por acompañarme en este camino y por recordarme que incluso en los momentos más difíciles, nunca estamos solos”, expresó.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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