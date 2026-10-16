$!Entre reconocimientos y retos para exportar, concluye Convención Nacional Ganadera en Coahuila

Con la entrega de las Medallas al Mérito Ganadero 2026 y un llamado a recuperar las exportaciones de ganado mexicano, concluyó este viernes la 90 Convención Nacional Ganadera, celebrada en Coahuila con la participación de más de mil 500 productores de distintas entidades del país. La ceremonia de clausura, realizada en el Campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), estuvo encabezada por el gobernador, Manolo Jiménez Salinas; su homólogo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Homero García de la Llata.

Durante el encuentro, Jiménez Salinas destacó el trabajo conjunto entre productores, organizaciones y autoridades para enfrentar los desafíos de la actividad pecuaria, particularmente las restricciones a la exportación de ganado derivadas de los problemas sanitarios. El mandatario señaló que Coahuila tiene preparados los cruces fronterizos de Acuña y Piedras Negras para retomar las exportaciones, por lo que solicitó el respaldo de los legisladores y del Gobierno Federal para avanzar en su reapertura. “Ya prácticamente tengamos Acuña y tengamos Piedras Negras listos para poder arrancar esta exportación”, expresó durante su mensaje. Asimismo, agradeció la confianza de los ganaderos para realizar el encuentro en Coahuila y destacó la participación de los municipios de Saltillo y Arteaga, así como de las organizaciones del sector, en las actividades de la convención. CIERRE DE FRONTERA DEJA AFECTACIONES A PRODUCTORES Por su parte, Homero García de la Llata, presidente de la CNOG, reconoció que el sector ganadero atraviesa un año complicado debido a la presencia del gusano barrenador y las restricciones comerciales que han afectado a los productores mexicanos. De acuerdo con las cifras expuestas por el dirigente, el cierre de la frontera ha impedido exportar alrededor de 1.7 millones de cabezas de ganado y ha generado una sobreproducción que se estimó en 500 mil toneladas. Explicó que las afectaciones se reflejan en mayores costos de alimentación y mantenimiento para los productores, quienes deben conservar durante más tiempo a sus animales ante las dificultades para comercializarlos.

En este contexto, pidió a las secretarías de Economía, Agricultura y Hacienda que no se autoricen nuevos cupos de importación de carne de res sin aranceles para 2027, provenientes de países con los que México no tiene acuerdos de libre comercio. También reconoció los esfuerzos de coordinación con el Gobierno Federal, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y los gobiernos estatales para combatir el gusano barrenador y recuperar las condiciones necesarias para el comercio exterior. DISTINGUEN A GANADEROS DE DIFERENTES ESTADOS Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue la entrega de las Medallas al Mérito Ganadero 2026, con las que se reconoció la trayectoria y aportaciones de productores de distintas regiones del país. Entre los homenajeados de Coahuila estuvieron José Falcón Guerrero, de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, quien recibió un reconocimiento póstumo a través de sus familiares, y Javier Quintanilla García, de la Unión Ganadera Regional de La Laguna y la Asociación Mexicana de Productores de Leche. También fueron distinguidos Eduardo Falcón Guerra, de la Unión Ganadera Regional de Córdoba, cuyo reconocimiento fue recibido de manera póstuma por sus hijos Rafael y Estela Falcón Vargas; J. Adelfo López Méndez, de San Luis Potosí; Marilú Ábrego Chávez, de Querétaro, y José Ignacio Seara Sierra, de Campeche. Entre los galardonados figuraron además Jaime Torres Sandoval, de la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Caprino de Registro; Fernando Barrera González, de Tamaulipas; Álvaro Bustillos Delgado, de Chihuahua; Alfredo Barragán Martínez, de Jalisco, y Enrique Sánchez Manteca, del norte de Veracruz.

La ceremonia también incluyó reconocimientos a Noé Leal González, de Nuevo León; Demetrio Hernández López, del Estado de México; Rodolfo Camarena Franco, de la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia; Juan Luis Garza Arizpe, de la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Beefmaster, y Víctor Manuel Contreras Acosta, entre otros productores. Además, se rindió un homenaje póstumo a Roberto Prieto Trejo, de Chihuahua, cuyo reconocimiento fue recibido por sus familiares. Durante el evento se distinguió además a mujeres que han colaborado durante años en la organización de las convenciones nacionales ganaderas, en reconocimiento a su participación y apoyo a las actividades del sector. CHIAPAS SERÁ SEDE DE ENCUENTRO EN 2027 Durante la clausura se anunció que Chiapas recibirá la siguiente Convención Nacional Ganadera en 2027, por lo que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar extendió una invitación a los productores del país. En su intervención, destacó la importancia de la ganadería y la agricultura para la economía chiapaneca y recordó las dificultades que ha enfrentado su estado por la presencia del gusano barrenador, debido a su ubicación fronteriza con Centroamérica. El mandatario reconoció la coordinación entre los gobiernos de México y Estados Unidos para fortalecer las acciones sanitarias y reiteró la disposición de su administración para trabajar con las organizaciones ganaderas.

REÚNEN A AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES Entre las autoridades presentes estuvieron el senador Gabriel Elizondo Pérez; José Sabino Herrera Dagdug, presidente de la Comisión de Ganadería del Senado de la República, y Ricardo Gallardo Juárez, presidente de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados. También participaron Homero Amezcua Villarreal, presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila; Alan Elizondo Flores, director general de FIRA; Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, y Ana Karen Sánchez, alcaldesa de Arteaga, además de representantes de organizaciones ganaderas y dependencias vinculadas con el sector agropecuario. La ceremonia reunió igualmente a representantes de Senasica, de la Asociación Mexicana de Productores de Carne, de la industria lechera y de organismos de desarrollo agropecuario. Finalmente, Manolo Jiménez Salinas declaró formalmente clausurados los trabajos de la 90 Convención Nacional Ganadera, agradeciendo la participación de los productores y reiterando el respaldo de Coahuila a esta actividad económica.