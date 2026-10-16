Se está restableciendo el acceso de Ucrania al sistema Starshield, pero no fue Trump quien ordenó su restricción

El servicio de banda ancha de Starshield se está restableciendo tras una interrupción que impidió a Ucrania desplegar eficazmente drones interceptores para repeler los ataques entrantes, según declaró Denys Sienik, un alto diplomático de la embajada de Ucrania en Washington.

El acceso de Ucrania a Starshield se restablecerá el jueves, después de que la red de satélites militares estadounidenses se viera repentinamente interrumpida a principios de esta semana; sin embargo, aún quedan preguntas sobre quién restringió el acceso y por qué.

“Por el momento, se han mejorado las velocidades de Starshield”, declaró. “Esperamos que todo vuelva a la normalidad”.

“La velocidad es fundamental para la logística y para interceptar los drones Shahed propulsados por reactores, especialmente cuando Rusia los utiliza constantemente para atacar nuestras ciudades y cometer crímenes de guerra”, añadió.

“Ayer se produjo uno de los ataques con drones Shahed más masivos , precisamente cuando la velocidad de nuestro sistema de defensa estaba siendo reducida, y las circunstancias que lo rodean son profundamente preocupantes”.

Ucrania también utiliza la red de satélites estadounidense para guiar los ataques con drones de largo alcance en Rusia.

Kiev se vio sumida en el caos el martes cuando se le cortó el acceso a Starshield, una rama militar segura del sistema de satélites Starlink de SpaceX, en medio de una disputa entre el presidente Trump y el líder ucraniano Volodymyr Zelensky.

Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX, afirmó que el gobierno federal es propietario y controla los sistemas Starshield, y añadió que cualquier límite de velocidad o uso lo dicta el Pentágono y, en última instancia, Trump.

Sin embargo, un alto funcionario estadounidense declaró a The Post que Trump no solicitó en ningún momento limitar el acceso de Ucrania al sistema Starshield.

Otra fuente indicó que Musk podría haberse equivocado al sugerir que la administración Trump estaba detrás del cierre del gobierno.

Según informó Axios, la Casa Blanca también comunicó a los funcionarios ucranianos que no tienen control sobre SpaceX.

Sienik afirmó que el gobierno ucraniano aún no ha recibido respuesta de SpaceX ni del Pentágono con respecto a la interrupción del servicio.

Hasta el momento, sigue sin estar claro quién causó la interrupción en el acceso de Ucrania al sistema Starshield, un misterio que ha avivado aún más la inquietud entre Kiev y Washington.