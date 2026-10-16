Saltillo: Evacúan a más de 150 personas por pipa doble de combustible que intentaba subir pendiente de Zona Centro

Autoridades de Protección Civil Municipal y de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo evacuaron de manera preventiva a más de 150 personas en el barrio Ojo de Agua, en la Zona Centro, tras detectar un doble remolque de combustible que intentaba subir la pendiente de la calle José María Morelos y Pavón. Los hechos se reportaron durante las primeras horas de este viernes, cuando el conductor de la unidad, identificada con las siglas de Reco Logistics, aparentemente no logró ascender la pendiente de doble sentido.

Ante el reporte, las corporaciones acudieron al lugar para verificar la situación y retirar el vehículo hacia un lugar de circulación permitida. De acuerdo con las autoridades, la pipa cargaba aproximadamente 31 mil 500 litros de combustible. Hasta el momento, Protección Civil informó que se evacuó de manera preventiva al personal docente y administrativo de la primaria Juan Enrique Pestalozzi, que esta mañana permaneció sin alumnado, y a 75 personas entre trabajadores y estudiantes del plantel Tipo 20 de Noviembre. También fueron desalojadas las instalaciones del INAPAM, ubicadas entre las calles Miguel Hidalgo y Félix U. Gómez, con al menos 100 personas entre usuarios y trabajadores.

“Siempre se les está reportando el riesgo de los autos que a fuerza quieren subir por ahí”, manifestó una vecina. A mediados del año pasado, una revolvedora de concreto se volcó sobre un camellón al intentar subir la misma pendiente, lo que ocasionó un incendio con pérdida total para un domicilio de la zona y dejó a una persona lesionada.