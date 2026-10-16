Saltillo: Evacúan a más de 150 personas por pipa doble de combustible que intentaba subir pendiente de Zona Centro

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    Saltillo: Evacúan a más de 150 personas por pipa doble de combustible que intentaba subir pendiente de Zona Centro
    El retiro del vehículo se realizó hacia una zona de circulación permitida, de acuerdo con las autoridades. ARMANDO RÍOS

Personal docente, administrativo, usuarios del INAPAM y trabajadores de dos planteles fueron retirados de la zona; el vehículo cargaba 31 mil 500 litros

Autoridades de Protección Civil Municipal y de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo evacuaron de manera preventiva a más de 150 personas en el barrio Ojo de Agua, en la Zona Centro, tras detectar un doble remolque de combustible que intentaba subir la pendiente de la calle José María Morelos y Pavón.

Los hechos se reportaron durante las primeras horas de este viernes, cuando el conductor de la unidad, identificada con las siglas de Reco Logistics, aparentemente no logró ascender la pendiente de doble sentido.

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Ante el reporte, las corporaciones acudieron al lugar para verificar la situación y retirar el vehículo hacia un lugar de circulación permitida. De acuerdo con las autoridades, la pipa cargaba aproximadamente 31 mil 500 litros de combustible.

Hasta el momento, Protección Civil informó que se evacuó de manera preventiva al personal docente y administrativo de la primaria Juan Enrique Pestalozzi, que esta mañana permaneció sin alumnado, y a 75 personas entre trabajadores y estudiantes del plantel Tipo 20 de Noviembre.

También fueron desalojadas las instalaciones del INAPAM, ubicadas entre las calles Miguel Hidalgo y Félix U. Gómez, con al menos 100 personas entre usuarios y trabajadores.

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“Siempre se les está reportando el riesgo de los autos que a fuerza quieren subir por ahí”, manifestó una vecina.

A mediados del año pasado, una revolvedora de concreto se volcó sobre un camellón al intentar subir la misma pendiente, lo que ocasionó un incendio con pérdida total para un domicilio de la zona y dejó a una persona lesionada.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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