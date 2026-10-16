AHMSA: Critican que Gobierno federal se dejó engañar por CIESA

El tema ya se convirtió en una cortina de humo para ocultar que AHMSA no tiene compradores y que, conforme transcurra el tiempo, el equipo y las máquinas se oxidan y devalúan.

¿Servirá de algo a las familias monclovenses que la FGR finque responsabilidades penales a la empresa CIESA por fingir interés en la adquisición de Altos Hornos de México ?

El diputado federal, Marcelo Torres Cofiño, puso el dedo en la llaga, al señalar que Monclova ya no aguanta que autoridades y supuestos inversionistas discutan cifras millonarias que nunca llegan.

Torres Cofiño lamentó que, mientras el Gobierno Federal patea el bote para resolver la bancarrota de la acerera, en la Región Centro miles de personas apenas sobreviven en una crisis sin fin.

En el mismo tenor se expresó ayer el gobernador Manolo Jiménez, al señalar que no se vale que se juegue con los exobreros y sus familias, al haberlos hecho albergar esperanzas fallidas.

El mandatario estatal lamentó que las autoridades federales y el juzgado mercantil permitieran el engaño de la empresa CIESA, a pesar de que esta incumplió con los requisitos establecidos.

La FGR puede castigar a CIESA, pero eso no va a resolver la crisis socioeconómica de la Región Centro del Estado.

DESHOJA LA MARGARITA

Las apuestas a favor de que Luis Fernando Salazar se registre como aspirante a la alcaldía de Torreón crecen como espuma al interior de Morena Coahuila.

A pesar de que algunos representantes comarcanos afirman que escucharon a Luis Fernando expresar de propia voz que no va por la candidatura, las apuestas juegan a favor del sí.

Salazar Fernández expresó en reciente charla digital que esperará a la última semana de la convocatoria para registrarse, luego de establecer consensos.

Luis Fernando evalúa pros y contras, en tanto la militancia y la dirigencia estatal morenista se mantienen a la expectativa.

Hasta el momento, el senador lagunero es el mejor posicionado en la 4T para contender contra el alcalde torreonense Miguel Riquelme, quien va por la reelección.

GALLITO FELIZ

El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, anda en modo campaña y, tras la promoción del Rodeo Saltillo en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, se victimizó.

El edil nigropetense felicitó en redes sociales a Sheinbaum Pardo por permitir a Coahuila promover en su espacio el Rodeo Saltillo y luego, con ánimo viperino, expelió el veneno.

“Si el gobernador nos diera a los alcaldes de oposición la mitad del rato que le da la Presidenta, otro gallo cantaría”, posteó en su página de Facebook.

Jacobo fungió como socio y facturero de la hoy presa Tania Flores, cuando esta fue alcaldesa de Múzquiz, e hicieron negocios juntos con la compra de patrullas, según consta en documentos.

Y tal vez, por eso supura por la herida...

TE HUBIERAS IDO ANTES

A pesar de tanta crítica a la inversión turística, ayer se soltó el rumor de que “El Tigre”, Ricardo Mejía, y el diputado del pueblo Tony Flores andaban buscando boletos para el Rodeo Saltillo.