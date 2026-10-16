POLITICÓN: Rodeo Saltillo pone a Manolo Jiménez en los reflectores nacionales

I. GOOD VIBES Por esta ocasión dejaremos descansar el análisis de la política pública, los costos y las prioridades. Hoy tocan las buenas vibras: al gobernador Manolo Jiménez difícilmente pudo haberle salido mejor el arranque del Rodeo Saltillo. La periodista Adela Micha habló de su posibilidad de competir por la Presidencia y el festival apareció en la mañanera de Claudia Sheinbaum, con un enlace de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, desde Expo Coahuila. El resultado político está a la vista: atención nacional para el mandatario y promoción para el estado. Entre entrevistas, reflectores y presencia en Palacio Nacional, el rodeo apenas comenzó y Manolo ya salió bien montado. II. BUENA SEDE Y hay que reconocerlo: Expo Coahuila quedó muy bien. Las instalaciones son de primer nivel y el arranque del Rodeo Saltillo ha cumplido hasta ahora con las expectativas. La iniciativa de Manolo Jiménez ya tiene una sede a la altura de lo anunciado. Ahora viene el beneficio que espera la región: que la derrama económica llegue a restaurantes, comercios y prestadores de servicios. Actualmente, ya se confirmó una ocupación hotelera cercana al 90 por ciento. El buen comienzo también se reflejará en las cuentas...

III. LA TARJETA Jericó Abramo Masso puso el endeudamiento federal en términos de economía familiar: pedir prestado para pagar la tarjeta con la que se compró la despensa. La Cámara de Diputados avaló un techo de deuda interna por 1.7 billones de pesos para 2027; el legislador advirtió que el costo financiero del endeudamiento del país rondará los 1.67 billones. Dos cifras casi iguales que se explican solas: pagar lo que debemos consume cada vez más presupuesto. La comparación incomoda también por estos rumbos: en Coahuila conocemos lo que deja el endeudamiento. Menos dinero para invertir o crecer y más para pagar intereses. Esa parte de la explicación no necesita ejemplos lejanos. IV. DEUDA Y OBRA Y mientras la Federación amplía su margen para endeudarse, Coahuila sigue esperando recursos para Los Chorros –por mencionar un ejemplo claro–. Jericó lleva años gestionando la rectificación, una obra que permitiría reducir riesgos en el traslado. Faltan permisos, sí, pero también presupuesto. Ahí está la discusión que debería acompañar cada préstamo: cuánto dejará en infraestructura y cuánto se irá en sostener las cuentas. Y claro, en Coahuila de eso tenemos experiencia suficiente.

V. SIN CONTROL Alberto Flores Olivas quiso detener la elección de rector en la Narro y ayer perdió: por 18 votos contra 17, el Consejo Universitario dio por suficiente la explicación sobre la terna y el proceso seguirá. Como comentamos aquí, el conflicto comenzó cuando su favorito quedó fuera de los tres finalistas. El rector respondió suspendiendo el proceso, pero la presión creció y tuvo que aceptar que continuara con los mismos candidatos. No logró cambiar la terna ni mantener la suspensión. Quiso decidir quién podía sucederlo y terminó quedando en ridículo. Conserva el cargo, pero en esta sucesión ya perdió el control. VI. RECTOR DE SALIDA Los candidatos tuvieron que presentar sus propuestas afuera del auditorio porque se les negó el acceso. La imagen lo dice todo: quienes buscan dirigir la Narro hablando en los pasillos y la Rectoría cerrándoles las puertas. La votación será el 27 de octubre y el relevo, el 11 de noviembre. Al rector le tocaba entregar una universidad en orden, pero prefirió pelear por una sucesión que se le fue de las manos. Perdió a su candidato, perdió la votación y perdió autoridad. Ahora sólo le falta entregar el despacho.

VII. TITIRITEROS El mayor misterio en torno a lo ocurrido en estas semanas en relación con el affaire AHMSA es: ¿quién está detrás de Arturo Domínguez Arteaga? Porque si algo está claro para todo mundo es que actuó siempre como prestanombres, es decir, ha estado al servicio de alguien más. Quienes aseguran conocer más de cerca las entrañas del caso aseguran que ese “alguien más” no es Alonso Ancira, como se especuló en un principio. ¿Quién más podría ser? Versiones que se escuchan cada vez con más fuerza señalan hacia Julio Villarreal, uno de los acreedores garantizados en el concurso mercantil y quien apunta para quedarse con la empresa. VIII. PANORAMA SOMBRÍO Pero, como ya hemos advertido en este espacio, que la acerera termine en manos del dueño de Villacero –así sea parcialmente– no implica que fluirán los recursos para cubrir los adeudos con empleados y acreedores, ni que se reactivará la planta productiva. Y si esto último ocurriera, nos comentan los enterados, sería en pequeña escala, pues volver a los tiempos de las producciones récord es hoy imposible... a menos que se inyecte una cantidad masiva de dinero que, claramente, nadie está dispuesto a poner.