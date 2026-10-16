Rodeo Saltillo 2026: Arranca con gran ambiente la fiesta ‘cowboy’; hoy continúa con Julión Álvarez

El Rodeo Saltillo 2026 arrancó con gran expectación en su nueva sede, la Expo Coahuila, consolidándose como uno de los eventos más importantes del año. Durante la jornada inaugural del jueves 15 de octubre, los asistentes disfrutaron de una vibrante mezcla de tradición, música y actividad ganadera que marcó el tono de lo que será una fiesta vaquera inolvidable. El primer día estuvo marcado por la emoción en la pista de la XXXV Exposición Nacional Angus, donde el gobernador Manolo Jiménez Salinas premió al Gran Campeón de la Raza, un ejemplar que cautivó al público y a los jueces.

Asimismo, los ganaderos de la raza Hereford exhibieron sus mejores ejemplares, demostrando la fortaleza del sector en la región. La jornada cerró con broche de oro gracias a las presentaciones estelares de La Casetera y el grupo Pesado, que hicieron vibrar a los asistentes en el Teatro del Pueblo.

Para este viernes 16 de octubre, la organización ha preparado una cartelera imperdible para toda la familia. Las actividades comenzarán a las 2:00 de la tarde con el área Pequeño Oeste, que ofrecerá un horario continuo hasta las 11:00 de la noche con atracciones como toro mecánico, granja didáctica, paseos en pony y una mini feria. En paralelo, el Rodeo Infantil traerá competencias de amarre de chiva, monta de borrego y lazada de becerro, con carreras de barriles de ponys.

Los amantes de la gastronomía podrán disfrutar del certamen Smoke & Grill, donde se llevará a cabo el “Champion del Grill” de 2:00 a 9:00 de la tarde. En el ámbito ganadero, la Expo Gan presentará la calificación y premiación de las razas Angus, así como la presentación de Akaushi, Braford y Santa Gertrudis. Por su parte, la Nacional Angus continuará con el Club Angus Juvenil y el Juzgamiento Angus Negro de 4:00 a 7:00 de la tarde.

La adrenalina llegará a la arena principal con el Open Rodeo de 7:00 a 9:00 de la noche. Finalmente, la música se apoderará del Teatro del Pueblo con la presentación de Costumbre a las 9:15 de la noche, dando paso al esperado concierto estelar de Julión Álvarez a las 11:30 de la noche, un cierre que promete hacer cantar y bailar a todos los presentes.

Para facilitar la asistencia, el comité organizador habilitó un mapa de estacionamientos. Los asistentes podrán utilizar las zonas E3, E4, E5, E6 y E7 de forma gratuita, las cuales cuentan con un circuito de transporte gratuito hacia la Expo Coahuila. Las zonas E1 y E2 están disponibles con costo. Se invita a la ciudadanía a consultar las redes sociales oficiales del evento para conocer más detalles y armar su plan para disfrutar de esta gran fiesta vaquera.