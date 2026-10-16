Rodeo Saltillo 2026: Arranca con gran ambiente la fiesta ‘cowboy’; hoy continúa con Julión Álvarez

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    Rodeo Saltillo 2026: Arranca con gran ambiente la fiesta ‘cowboy’; hoy continúa con Julión Álvarez
    Así lució la espectacular entrada de la nueva Expo Coahuila durante la noche inaugural del Rodeo Saltillo 2026, un recinto que promete ser el epicentro de la fiesta vaquera y que hoy viernes 16 de octubre continúa con su cartelera de actividades. OMAR SAUCEDO

Tras el éxito del primer día en la nueva Expo Coahuila, el evento se alista para recibir a miles de asistentes este viernes 16 de octubre con una cartelera que incluye juzgamientos ganaderos, rodeo infantil, gastronomía y el esperado concierto estelar de Julión Álvarez

El Rodeo Saltillo 2026 arrancó con gran expectación en su nueva sede, la Expo Coahuila, consolidándose como uno de los eventos más importantes del año. Durante la jornada inaugural del jueves 15 de octubre, los asistentes disfrutaron de una vibrante mezcla de tradición, música y actividad ganadera que marcó el tono de lo que será una fiesta vaquera inolvidable.

El primer día estuvo marcado por la emoción en la pista de la XXXV Exposición Nacional Angus, donde el gobernador Manolo Jiménez Salinas premió al Gran Campeón de la Raza, un ejemplar que cautivó al público y a los jueces.

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Asimismo, los ganaderos de la raza Hereford exhibieron sus mejores ejemplares, demostrando la fortaleza del sector en la región. La jornada cerró con broche de oro gracias a las presentaciones estelares de La Casetera y el grupo Pesado, que hicieron vibrar a los asistentes en el Teatro del Pueblo.

$!El grupo La Casetera hizo vibrar al público en el Teatro del Pueblo durante la jornada inaugural del Rodeo Saltillo 2026.
El grupo La Casetera hizo vibrar al público en el Teatro del Pueblo durante la jornada inaugural del Rodeo Saltillo 2026. HOMERO SÁNCHEZ

Para este viernes 16 de octubre, la organización ha preparado una cartelera imperdible para toda la familia. Las actividades comenzarán a las 2:00 de la tarde con el área Pequeño Oeste, que ofrecerá un horario continuo hasta las 11:00 de la noche con atracciones como toro mecánico, granja didáctica, paseos en pony y una mini feria. En paralelo, el Rodeo Infantil traerá competencias de amarre de chiva, monta de borrego y lazada de becerro, con carreras de barriles de ponys.

$!Beto Zapata, vocalista de la agrupación Pesado, se presentó anoche en el Teatro del Pueblo del Rodeo Saltillo 2026, poniendo a bailar y cantar a los asistentes con su acordeón durante la jornada inaugural en la nueva Expo Coahuila.
Beto Zapata, vocalista de la agrupación Pesado, se presentó anoche en el Teatro del Pueblo del Rodeo Saltillo 2026, poniendo a bailar y cantar a los asistentes con su acordeón durante la jornada inaugural en la nueva Expo Coahuila. HOMERO SÁNCHEZ

Los amantes de la gastronomía podrán disfrutar del certamen Smoke & Grill, donde se llevará a cabo el “Champion del Grill” de 2:00 a 9:00 de la tarde. En el ámbito ganadero, la Expo Gan presentará la calificación y premiación de las razas Angus, así como la presentación de Akaushi, Braford y Santa Gertrudis. Por su parte, la Nacional Angus continuará con el Club Angus Juvenil y el Juzgamiento Angus Negro de 4:00 a 7:00 de la tarde.

$!Ejemplares de la raza Hereford desfilan en la pista durante el juzgamiento, mostrando la calidad genética de los criadores de la región.
Ejemplares de la raza Hereford desfilan en la pista durante el juzgamiento, mostrando la calidad genética de los criadores de la región. OMAR SAUCEDO

La adrenalina llegará a la arena principal con el Open Rodeo de 7:00 a 9:00 de la noche. Finalmente, la música se apoderará del Teatro del Pueblo con la presentación de Costumbre a las 9:15 de la noche, dando paso al esperado concierto estelar de Julión Álvarez a las 11:30 de la noche, un cierre que promete hacer cantar y bailar a todos los presentes.

$!El gobernador Manolo Jiménez Salinas premió al Gran Campeón de la Raza Angus durante la XXXV Exposición Nacional, acompañado de ganadores y organizadores.
El gobernador Manolo Jiménez Salinas premió al Gran Campeón de la Raza Angus durante la XXXV Exposición Nacional, acompañado de ganadores y organizadores. OMAR SAUCEDO

Para facilitar la asistencia, el comité organizador habilitó un mapa de estacionamientos. Los asistentes podrán utilizar las zonas E3, E4, E5, E6 y E7 de forma gratuita, las cuales cuentan con un circuito de transporte gratuito hacia la Expo Coahuila. Las zonas E1 y E2 están disponibles con costo. Se invita a la ciudadanía a consultar las redes sociales oficiales del evento para conocer más detalles y armar su plan para disfrutar de esta gran fiesta vaquera.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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