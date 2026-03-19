Entrega Dipetre 110 dictámenes de pensión y jubilación a trabajadores de la educación

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dieptre) entregó 110 dictámenes de jubilación a docentes y personal administrativo que cumplieron con sus años de servicio en Coahuila durante este año. Osvaldo Aguilar, titular de la dependencia, destacó que este proceso otorga certeza jurídica a los beneficiarios. “Son 110 compañeros en el transcurso del año que ya tienen el derecho de ser acreedores a una pensión”, señaló.

El funcionario explicó que la entrega es posible gracias a la Ley de Pensiones y al respaldo estatal. “Derivado de la viabilidad financiera que da nuestro gobernador para tener las condiciones de pagar estas pensiones cada mes”, afirmó. Aguilar subrayó la importancia de la colaboración con el gremio magisterial para concretar estos beneficios. “Es un trabajo en conjunto con la parte sindical que el día de hoy estamos materializando y cristalizando”, mencionó el director. Respecto a la seguridad económica de los retirados, el titular de DIPETRE aseguró que los fondos están blindados. “El trabajo en equipo ha generado esta viabilidad financiera para que tengamos los fondos suficientes para cumplir”, sostuvo. Sobre los requisitos, detalló que existen diversas modalidades para acceder al retiro. “Quienes ya cumplieron más de 28 años de servicio son Fondo Global y se van prácticamente con el 100 por ciento”, explicó Aguilar.

Para quienes optan por la modalidad de Cuenta Individual, el funcionario precisó que se requiere un mínimo de 15 años laborados y 60 años de edad, otorgando un monto proporcional de entre el 50 y el 95 por ciento. Finalmente, informó que durante el próximo periodo vacacional la institución mantendrá operaciones básicas. “Vamos a tener guardias en la oficina y tenemos el número de atención al pensionado en la página de internet”, concluyó.

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