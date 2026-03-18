Reparan calles en la colonia Zaragoza y otros sectores de Saltillo

De acuerdo con el alcalde Javier Díaz, las labores se activaron a partir de reportes ciudadanos canalizados a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, lo que permitió ubicar zonas con mayor deterioro.

Cuadrillas municipales en Saltillo realizaron trabajos de rehabilitación en distintos puntos de la colonia Ignacio Zaragoza, al oriente de la ciudad, como parte de las acciones para atender daños en la carpeta asfáltica y mejorar la movilidad.

En la calle Eucalipto, entre Pirul y Nogales, se intervinieron tramos afectados por el desgaste derivado del alto flujo vehicular. En ese punto, las brigadas retiraron el asfalto dañado, limpiaron el área y aplicaron pavimento caliente.

“Estos trabajos se llevan a cabo de manera estratégica en puntos identificados con mayor desgaste, y en los que, debido al deterioro, pueden representar un riesgo para la seguridad de la ciudadanía”, dijo.

Las acciones también se extendieron a otros sectores de la ciudad. Se atendieron puntos en las calles Pérez Zavala y Las Palmas, en la colonia Evaristo Pérez Arreola; San Isidro, en el fraccionamiento La Estrella; así como en Circuito La Cañada, Román Cepeda, Nazario S. Ortiz Garza y Raúl López Sánchez, en la colonia Eulalio Gutiérrez Treviño.

Además, en los bulevares Venustiano Carranza y Antonio Cárdenas se mantienen trabajos de rehabilitación mediante maquinaria especializada que opera con calor, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito en estas vialidades.

El edil invitó a la ciudadanía a reportar calles en mal estado a través del asistente virtual “Saltillo Fácil” al 844-160-08-08.