Digitaliza Saltillo trámites inmobiliarios para acelerar inversión y blindar patrimonio familiar

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Saltillo
/ 19 marzo 2026
    Digitaliza Saltillo trámites inmobiliarios para acelerar inversión y blindar patrimonio familiar
    El alcalde Javier Díaz González presentó a notarios los avances en la digitalización de trámites, con el objetivo de agilizar procesos y fortalecer la seguridad jurídica en Saltillo. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz se reúne con notarios para fortalecer la digitalización y simplificación de trámites municipales

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó una reunión con notarios públicos locales para presentar los avances en la digitalización de trámites. El objetivo primordial es fomentar la inversión y garantizar la seguridad jurídica de las familias saltillenses.

Durante el encuentro, Díaz González destacó que el esquema de recargos a un peso en el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) busca agilizar transacciones. “Esto nos da la posibilidad de seguir incentivando la inversión en Saltillo y seguir manteniendo la competitividad”, afirmó el Munícipe.

$!Autoridades municipales destacaron que la modernización del ISAI permitirá incentivar la inversión y facilitar operaciones inmobiliarias en la ciudad.
Autoridades municipales destacaron que la modernización del ISAI permitirá incentivar la inversión y facilitar operaciones inmobiliarias en la ciudad. CORTESÍA
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Subrayó que facilitar los procesos administrativos permite que el desarrollo económico no se detenga por trámites burocráticos. “Que la inversión pueda llegar, que se genere empleo y lo más importante es que se genere un desarrollo en nuestra ciudad”, señaló.

Respecto al área de Catastro, el Alcalde informó que la inversión en recursos propios para la digitalización de planos y formas de ISAI ya muestra resultados. “Nos ayuda a que los trámites sean mucho más ágiles y por consecuencia, mayor ingresos al Municipio”, explicó.

Díaz González enfatizó que la plataforma digital elimina la necesidad de intermediarios, reduciendo así posibles riesgos de corrupción. “Ya tenemos 122 notarios aquí en Saltillo que ya están registrados, utilizando esta plataforma directamente hacia el Municipio sin intermediarios”, detalló.

Sobre la protección al patrimonio, el Alcalde fue enfático en que la transparencia documental es la mejor herramienta para los ciudadanos. “No hay mejor programa social que garantizar la escritura y el patrimonio de una familia”, aseguró ante el gremio notarial.

$!El Gobierno de Saltillo impulsa herramientas como el Visor Urbano para facilitar la apertura de negocios y promover el desarrollo económico local.
El Gobierno de Saltillo impulsa herramientas como el Visor Urbano para facilitar la apertura de negocios y promover el desarrollo económico local. CORTESÍA

Asimismo, invitó a la población a utilizar herramientas como el Visor Urbano, que permite consultar información estratégica para la apertura de negocios. “Una persona que quiere abrir un restaurante puede saber exactamente dónde lo quiere abrir y qué servicios hay cerca”, comentó.

Finalmente, destacó que su gobierno apuesta por la tecnología y la vanguardia para ser más eficiente en la atención ciudadana. “Buscamos un gobierno totalmente abierto con transparencia, con modernidad, pero lo más importante, que sea ágil para los saltillenses”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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