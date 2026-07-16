Piedras Negras: Nombran a Marco Antonio Saldaña como nuevo rector de la UTNC

PIEDRAS NEGRAS.– El Gobierno del Estado de Coahuila designó a Marco Antonio Saldaña Infante como nuevo rector de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC), en reconocimiento a su trayectoria y al compromiso demostrado en cada una de las responsabilidades que ha desempeñado en el servicio público. El nombramiento fue entregado en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas por el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, y el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, quienes destacaron que esta decisión refrenda el compromiso de la administración estatal con el fortalecimiento de la educación superior en la región norte.

PRIMER MOVIMIENTO EN PIEDRAS NEGRAS Se trata del primer nombramiento realizado por el gobernador Jiménez Salinas en Piedras Negras, lo que subraya la relevancia estratégica que tiene la UTNC como institución formadora de profesionistas en áreas de alta demanda laboral.

Antes de asumir la rectoría, Saldaña Infante se desempeñó en la delegación de Mejora Coahuila en Piedras Negras, desde donde llevó programas sociales a las colonias más necesitadas, apoyando la economía familiar y promoviendo obras de pavimentación que elevaron la calidad de vida de los nigropetenses. También impulsó proyectos de infraestructura educativa en beneficio de niñas, niños y jóvenes, lo que le otorga experiencia directa en el ámbito académico y comunitario. La llegada de Marco Antonio Saldaña Infante a la UTNC representa una nueva etapa para la universidad, que se ha consolidado como un motor de formación profesional en la región de los Cinco Manantiales.

Bajo su liderazgo, se espera fortalecer la vinculación con la industria, ampliar la oferta académica y garantizar que los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar los retos de un mercado laboral cada vez más competitivo. En palabras de las autoridades estatales, la designación busca asegurar que la UTNC continúe formando a las y los jóvenes coahuilenses con calidad, pertinencia y visión de futuro, reafirmando su papel como institución clave en el desarrollo regional.