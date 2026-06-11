Entregan Complejo Recreativo y Deportivo en Estación Higo, en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como resultado del trabajo coordinado entre el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, habitantes del ejido Estación Higo cuentan con un nuevo Complejo Recreativo y Deportivo, infraestructura que contribuirá al fortalecimiento de la convivencia comunitaria, la práctica deportiva y la recreación de las familias de esta comunidad rural. Con una inversión de 2.62 millones de pesos, el Presidente Municipal encabezó la entrega de la obra, acompañado por la directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, y el coordinador municipal de Mejora, Francisco Javier Pérez Santiago.

La inauguración se realizó con la participación de habitantes de la comunidad, quienes acudieron a conocer y disfrutar de las nuevas instalaciones, construidas en un espacio que permaneció sin uso adecuado durante varios años. Durante su intervención, Tomás Gutiérrez Merino destacó que la obra forma parte de la estrategia de desarrollo e infraestructura impulsada por su administración para mejorar las condiciones de vida en las comunidades rurales del municipio. “Hoy entregamos una plaza renovada, con juegos para los niños, una cancha para hacer deporte, espacios iluminados y áreas para convivir en familia. Lo que antes era un lugar olvidado, hoy es un punto de encuentro para la comunidad”, expresó.

El edil subrayó que las acciones en favor de Estación Higo forman parte de una política integral de atención al sector rural, la cual incluye diversos programas sociales y apoyos destinados a las familias del campo. Asimismo, anunció la próxima puesta en marcha de un sistema de transporte rural que conectará comunidades desde Paredón hasta Plan de Guadalupe, con el propósito de facilitar la movilidad de los habitantes y reducir los costos asociados a sus traslados.

De acuerdo con información proporcionada por el director de Obras Públicas, Luis Humberto García Zamarrón, el proyecto contempló la construcción y equipamiento de una plaza pública con pasto sintético, banquetas de concreto estampado, juegos infantiles, bancas, luminarias, áreas arboladas y una palapa destinada a la convivencia y el esparcimiento de las familias. Las autoridades municipales destacaron que esta infraestructura representa una inversión en el bienestar social de la comunidad, al proporcionar espacios seguros y funcionales para la recreación, la actividad física y la integración de las familias de Estación Higo.

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