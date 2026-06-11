Entregan Complejo Recreativo y Deportivo en Estación Higo, en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Entregan Complejo Recreativo y Deportivo en Estación Higo, en Ramos Arizpe
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino entregó un nuevo Complejo Recreativo y Deportivo en el ejido Estación Higo. CORTESÍA

Con inversión superior a los 2.6 millones de pesos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como resultado del trabajo coordinado entre el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, habitantes del ejido Estación Higo cuentan con un nuevo Complejo Recreativo y Deportivo, infraestructura que contribuirá al fortalecimiento de la convivencia comunitaria, la práctica deportiva y la recreación de las familias de esta comunidad rural.

Con una inversión de 2.62 millones de pesos, el Presidente Municipal encabezó la entrega de la obra, acompañado por la directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, y el coordinador municipal de Mejora, Francisco Javier Pérez Santiago.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/supera-programa-en-tu-escuela-tu-eliges-los-3-millones-de-pesos-en-apoyo-a-planteles-de-ramos-arizpe-EH21265562

La inauguración se realizó con la participación de habitantes de la comunidad, quienes acudieron a conocer y disfrutar de las nuevas instalaciones, construidas en un espacio que permaneció sin uso adecuado durante varios años.

Durante su intervención, Tomás Gutiérrez Merino destacó que la obra forma parte de la estrategia de desarrollo e infraestructura impulsada por su administración para mejorar las condiciones de vida en las comunidades rurales del municipio.

“Hoy entregamos una plaza renovada, con juegos para los niños, una cancha para hacer deporte, espacios iluminados y áreas para convivir en familia. Lo que antes era un lugar olvidado, hoy es un punto de encuentro para la comunidad”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/supervisa-tomas-gutierrez-avance-de-la-perforacion-del-pozo-san-jose-5-en-ramos-arizpe-LH21265349

El edil subrayó que las acciones en favor de Estación Higo forman parte de una política integral de atención al sector rural, la cual incluye diversos programas sociales y apoyos destinados a las familias del campo.

Asimismo, anunció la próxima puesta en marcha de un sistema de transporte rural que conectará comunidades desde Paredón hasta Plan de Guadalupe, con el propósito de facilitar la movilidad de los habitantes y reducir los costos asociados a sus traslados.

$!La infraestructura incluye una plaza pública con pasto sintético y áreas de convivencia.
La infraestructura incluye una plaza pública con pasto sintético y áreas de convivencia. CORTESÍA

De acuerdo con información proporcionada por el director de Obras Públicas, Luis Humberto García Zamarrón, el proyecto contempló la construcción y equipamiento de una plaza pública con pasto sintético, banquetas de concreto estampado, juegos infantiles, bancas, luminarias, áreas arboladas y una palapa destinada a la convivencia y el esparcimiento de las familias.

Las autoridades municipales destacaron que esta infraestructura representa una inversión en el bienestar social de la comunidad, al proporcionar espacios seguros y funcionales para la recreación, la actividad física y la integración de las familias de Estación Higo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ejidos
Plazas Públicas

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Anfitriones de la fiesta ajena

Anfitriones de la fiesta ajena
true

El primero de oposición en la mira de EU
true

POLITICÓN: Presumen el ‘Modelo Manolo’ como la estrategia de seguridad tras el éxito de Coahuila

Vanessa Fernández Tonone, directora del IMM Saltillo, informó que el instituto reforzó sus brigadas de atención psicológica para atender posibles casos de violencia.

Alerta IMM Saltillo por aumento de violencia familiar durante partidos de futbol
Ernesto Siller, director de Desarrollo Social en el municipio.

Reactiva Saltillo programas y apoyos de Desarrollo Social tras veda electoral
Miles de espectadores ocupan las gradas para presenciar el arranque del torneo.

Javier Aguirre revela el 11 de México para debutar ante Sudáfrica en el Mundial 2026
Previo a la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, se han presentado manifestaciones en la Ciudad de México con el objetivo de visualizar la inseguridad que se está viviendo en el país.

Las protestas amenazan con interrumpir la ceremonia del Mundial en Ciudad de México
Una panorámica del Estadio Azteca, que hace historia al albergar su tercera Copa del Mundo. El orgullo deportivo coexiste con el descontento local debido a la gentrificación acelerada y las protestas sociales convocadas en los alrededores del recinto.

Un Mundial histórico arranca en una Norteamérica dividida