Supervisa Tomás Gutiérrez avance de la perforación del pozo San José 5 en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el propósito de fortalecer la infraestructura hidráulica y garantizar el suministro de agua potable para la población, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó los trabajos de perforación del pozo San José #5, el quinto desarrollado durante su administración como parte de la estrategia integral para ampliar la capacidad de abastecimiento del municipio. Durante el recorrido, el Presidente Municipal estuvo acompañado por el gerente general de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), Nicanor Aguirre Flores, y por el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche. En ese contexto, destacó que actualmente se encuentran en operación cuatro pozos construidos durante la presente administración, mientras que esta nueva obra permitirá incrementar la disponibilidad del recurso hídrico para miles de familias de diversos sectores de la ciudad. Gutiérrez Merino informó que la perforación presenta un avance de 85 metros y que se proyecta alcanzar una profundidad aproximada de 600 metros, con el objetivo de localizar y aprovechar los mantos acuíferos con mejores condiciones para su explotación.

Asimismo, señaló que se prevé que el nuevo pozo entre en funcionamiento en un plazo cercano a tres meses y aporte alrededor de 50 litros por segundo a la red municipal de distribución, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento del sistema de abastecimiento, particularmente durante la temporada de mayor demanda. “Ramos Arizpe sigue creciendo y nuestra responsabilidad es anticiparnos a las necesidades de la población. Por ello continuamos invirtiendo en infraestructura hidráulica que garantice el suministro de agua para las familias de hoy y de las próximas generaciones”, afirmó el alcalde.

El edil explicó que durante los meses de mayor calor se registra un incremento considerable en el consumo de agua potable, situación que exige mantener un programa permanente de fortalecimiento y expansión de la infraestructura hidráulica del municipio. “Estamos trabajando para que el crecimiento de Ramos Arizpe vaya acompañado de los servicios que la ciudadanía requiere. El agua es una prioridad para esta administración y, por ello, continuamos explorando nuevas fuentes de abastecimiento que permitan preservar la capacidad de respuesta de nuestro sistema”, puntualizó.

Finalmente, Gutiérrez Merino exhortó a la población a reforzar las acciones de cuidado y uso responsable del agua mediante prácticas cotidianas como la reparación oportuna de fugas, el cierre de llaves cuando no se utilicen, el reporte de desperdicios y el cumplimiento en el pago del servicio. Destacó que la colaboración entre autoridades y ciudadanía resulta fundamental para garantizar la sostenibilidad de un recurso estratégico para el desarrollo económico, social y urbano de Ramos Arizpe.

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