Escala conflicto por el agua: Piden en Texas incluir acuerdo en la negociación del T-MEC

La disputa por el déficit de agua que mantiene México con Texas ha escalado a un nivel sin precedentes, luego de que las cámaras de comercio estadounidenses solicitaron formalmente que el tema sea incluido en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Rosario Sánchez, científica y experta en temas hídricos, señaló que la situación es “importante y seria”, ya que se busca establecer el Tratado de 1944 como condicionante dentro del acuerdo comercial del T-MEC entre ambos países.

TE PUEDE INTERESAR: Presiona Estados Unidos a México por agua del Río Bravo

A pesar de la creciente presión —especialmente por parte del gobierno de Texas—, hasta el momento no ha habido ninguna declaración formal de ninguno de los dos países sobre el estado de la negociación hídrica.

Sánchez explicó que México mantiene actualmente un déficit con Texas respecto a sus compromisos de entrega de agua.