Escala conflicto por el agua: Piden en Texas incluir acuerdo en la negociación del T-MEC
El próximo 24 de octubre se vence el plazo para que México ceda caudal a Estados Unidos, la situación es importante y seria, advierte la experta coahuilense Rosario Sánchez
La disputa por el déficit de agua que mantiene México con Texas ha escalado a un nivel sin precedentes, luego de que las cámaras de comercio estadounidenses solicitaron formalmente que el tema sea incluido en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Rosario Sánchez, científica y experta en temas hídricos, señaló que la situación es “importante y seria”, ya que se busca establecer el Tratado de 1944 como condicionante dentro del acuerdo comercial del T-MEC entre ambos países.
A pesar de la creciente presión —especialmente por parte del gobierno de Texas—, hasta el momento no ha habido ninguna declaración formal de ninguno de los dos países sobre el estado de la negociación hídrica.
Sánchez explicó que México mantiene actualmente un déficit con Texas respecto a sus compromisos de entrega de agua.
Aunque la expectativa se centra en los próximos días, la diplomacia se mantiene en pausa. Se prevé que Estados Unidos podría incrementar la presión, pero hasta ahora no ha habido pronunciamientos oficiales al respecto.
El 24 de octubre vence el plazo de cinco años establecido para que México entregue a Estados Unidos 2 mil 158 millones de metros cúbicos de agua, conforme al tratado binacional firmado en 1944.
No obstante, el gobierno mexicano ha argumentado que la sequía ha afectado gravemente la disponibilidad del recurso, por lo que no cuenta con la cantidad requerida para cumplir con el compromiso.
Según Rosario Sánchez, el caudal del río Bravo ha disminuido en un 80 por ciento de 1944 hasta la fecha, lo que complica el cumplimiento del acuerdo.
Información oficial actualizada al 1 de octubre revela que México sólo ha logrado enviar el 46 por ciento de lo establecido en el tratado.
En cuanto a los plazos para una resolución, la presidenta Claudia Sheinbaum ha evitado comprometerse con fechas específicas, aunque ha hecho referencia al 24 de octubre.
“La presidenta no se ha enfocado en una fecha precisa; en su lugar, ha hablado de un plazo más amplio que podría extenderse hasta finales de octubre o principios de noviembre”, indicó Sánchez.
Por el momento, los observadores se mantienen a la expectativa ante la falta de una declaración formal que defina el rumbo del conflicto.