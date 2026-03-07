POLITICÓN: 8M: Saltillo se pintará de morado; mujeres toman las calles para visibilizar sus demandas de igualdad, justicia y seguridad

I. CONTRA SU PROPIO PROYECTO

Después de retrasar la discusión todo lo que pudo –hasta que el Tribunal lo obligó a sesionar–, Óscar Daniel Rodríguez, presidente provisional del IEC, terminó aventándose un “Lenia Batres”: votó y argumentó en contra del proyecto que él mismo había presentado. Algo poco común. Si no estaba de acuerdo con el documento elaborado por su equipo, pudo modificarlo antes de circularlo. Al ponerlo a consideración, se entiende que reflejaba su postura institucional. A menos, claro, que haya circulado un proyecto sin revisarlo. Cualquiera de las dos opciones deja mal parado al árbitro electoral.

II. CEJAS LEVANTADAS

En el ámbito electoral comentan que justo para evitar posturas personales es que los órganos electorales son colegiados. Por eso el episodio del presidente provisional del IEC no pasó inadvertido más allá de Coahuila. Nos cuentan que en el INE, que encabeza Guadalupe Taddei, están al tanto del asunto y con más de una ceja levantada. Y es que en el órgano nacional lo que menos desean es ruido en los institutos locales: la instrucción es mantener calma y no levantar polvo, sobre todo cuando en la agenda ya pesa un tema mayor... la reforma electoral.

III. MARCHA 8M

Este domingo las calles de Saltillo volverán a llenarse de pañuelos morados. Colectivos feministas convocaron a la movilización por el Día Internacional de la Mujer, que partirá de la explanada del Tecnológico de Saltillo con rumbo a la Plaza Nueva Tlaxcala. Se estima la participación de entre 10 y 15 mil mujeres organizadas en distintos contingentes. Como en años anteriores, la marcha busca visibilizar demandas de igualdad, justicia y seguridad. El dispositivo estará coordinado por Miguel Ángel Garza, comisionado de Seguridad, quien tendrá la tarea de que la jornada transcurra sin incidentes.

IV. AQUÍ VAMOS

Debido a las movilizaciones previstas por el 8M, el Ayuntamiento de Saltillo informó que el programa de transporte gratuito “Aquí Vamos Gratis” suspenderá operaciones este domingo a partir de las 13:00 horas. La medida responde a los cierres viales y al aumento en la presencia de personas en distintos puntos de la ciudad. El servicio se reanudará el lunes con normalidad. Desde la Dirección de Transporte, Víctor de la Rosa explicó que el ajuste busca evitar contratiempos para los usuarios. Aunque, comentan algunos, también sirve para reducir riesgos...

V. NOMBRE LIMPIO

“Hoy mi nombre quedó limpio”, dijo el senador Waldo Fernández después de que un juez federal penal vinculó a proceso a Karina Barrón por su presunta responsabilidad en un montaje que derivó en una denuncia por abuso sexual en su contra durante la contienda por el Senado en 2024. El legislador sostuvo que siempre defendió su reputación y que lo que estaba en juego no era un asunto patrimonial, sino su prestigio público. La frase resume el cierre de un episodio que, durante meses, pesó sobre su carrera política y su entorno familiar.

VI. A PROCESO

En la audiencia celebrada ante un juez federal penal, Karina Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey, fue vinculada a proceso por los delitos de extorsión y falsedad en declaraciones. El juzgador también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva que ya le había sido impuesta días antes. En paralelo, Barrón ofreció una disculpa pública y reconoció su responsabilidad por las consecuencias que el caso tuvo para Waldo Fernández y su familia.

VII. LA PREGUNTA INCÓMODA

El episodio inevitablemente vuelve la mirada hacia la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, encabezada por Javier Flores Saldívar. Porque si hoy un juez federal confirma que detrás del caso hubo falsedad y extorsión, la pregunta es cómo ese expediente avanzó en su momento. En el ambiente jurídico se comenta algo aún más delicado: que no es un caso aislado. Denuncias de este tipo –dicen– se han usado contra políticos, empresarios y periodistas. Si eso es cierto, más de uno debería empezar a inquietarse. Y no sólo fuera de la Fiscalía.

VIII. DINERO DIGITAL

Entre 2023 y 2025, los partidos reportaron haber gastado 452 millones de pesos en propaganda digital, y casi la mitad terminó en manos de sólo cuatro empresas. El problema no es únicamente el monto, sino la opacidad: ni siquiera los registros del INE permiten saber con precisión en qué se gastó buena parte del dinero. El tema cobra relevancia ahora que la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una reforma electoral. Si algo queda claro con estas cifras es que la fiscalización del dinero que circula en redes deberá fortalecerse... o el negocio seguirá en “modo avión”.