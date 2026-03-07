El estrangulador de Boston: el caso que también desnudó el machismo en las redacciones

/ 7 marzo 2026
    El estrangulador de Boston: el caso que también desnudó el machismo en las redacciones
    Sentido. Más allá de su narrativa de thriller, el verdadero peso de El estrangulador de Boston está en la reivindicación de estas periodistas. FOTO: ARCHIVO

Lo que hoy podría parecer una labor natural para cualquier reportero, en su momento implicaba desafiar un sistema profundamente machista

El periodismo, como muchos otros espacios profesionales, también ha sido territorio vigilado para las mujeres. El estrangulador de Boston (2023), dirigida por Matt Ruskin, recupera una historia real que no solo habla de crimen y suspenso, sino de una lucha silenciosa por el derecho de las mujeres a investigar, exigir respuestas y ser tomadas en serio.

Ambientada en la década de 1960, la película sigue a Loretta McLaughlin, reportera del periódico Record American, quien decide ir más allá de la sección de Bienestar, donde trabajaba, para convertirse en la primera periodista en encontrar un patrón entre una serie de asesinatos que mantenían en alerta a Boston. Lo que hoy podría parecer una labor natural para cualquier reportero, en su momento implicaba desafiar un sistema profundamente machista donde las mujeres eran relegadas a las páginas de información “blanda”.

La investigación de Loretta, acompañada por su colega Jean Cole, no solo buscaba respuestas sobre un asesino que seguía cobrando víctimas, también implicaba abrirse paso en redacciones dominadas por hombres que dudaban de su capacidad, cuestionaban su insistencia y menospreciaban los avances.

Más allá de su narrativa de thriller, el verdadero peso de El estrangulador de Boston está en la reivindicación de estas periodistas. Fueron ellas quienes, con rigor y perseverancia, conectaron las piezas del caso cuando otros no lo habían hecho. Y lo hicieron mientras lidiaban con comentarios condescendientes, exclusión profesional y los límites sociales y familiares impuestos a las mujeres de su época.

En el marco del 8 de marzo, esta película cobra una lectura distinta. No es solo una historia sobre un crimen que marcó a una ciudad y que aterrizó a las mujeres, sino sobre el papel femenil en la construcción de la verdad pública.

Con una duración de una hora con 52 minutos, la cinta está disponible en Apple TV y Disney+, y funciona tanto como un sólido thriller periodístico como un recordatorio de que muchas de las libertades profesionales que hoy parecen naturales fueron conquistadas por mujeres que se atrevieron a insistir cuando el mundo les decía que no era su lugar.

Adriana Armendáriz

Adriana Armendáriz

Coordinadora de Soft News en VANGUARDIA MX en las secciones de Artes, Extremo, Vmás, Vida y las revistas Saltillo360 y Círculo de Oro. Periodista con experiencia en el ámbito deportivo, periodismo de investigación, tendencias y estrategias digitales en redes sociales.

