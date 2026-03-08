Saltillo 8M: Contingente interseccional denuncia exclusión durante marcha

La marcha por el Día Internacional de la Mujer realizada este domingo en Saltillo inició (como otros años) con la concentración de distintos contingentes en la explanada del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), donde las participantes comenzaron a reunirse alrededor de las 15:30 horas. Cerca de las 16:00 horas, la movilización partió rumbo al primer cuadro de la ciudad. El recorrido avanzó por el bulevar Venustiano Carranza, continuó por Francisco Coss y posteriormente tomó la calle Allende hacia el Centro Histórico. TE PUEDE INTERESAR: ‘Como madre, no le deseo a nadie lo que yo he pasado’: madre de Verónica, saltillense detenida 48 horas sin denuncias en su contra De acuerdo con manifestantes del bloque interseccional, durante el acomodo de los contingentes su grupo fue colocado al final de la marcha. Durante el trayecto, integrantes de este bloque señalaron que algunas personas dentro de la movilización y elementos de la Policía Violeta municipal impidieron que lograran integrarse plenamente al resto del contingente.

El contingente interseccional concluyó su participación en la Plaza Manuel Acuña, ubicada en el cruce de las calles Aldama y Allende, donde realizaron un pronunciamiento público y diversas expresiones artísticas. Durante el mensaje explicaron que la elección de ese punto responde a su significado dentro de la ciudad y a las problemáticas que, señalaron, atraviesan las mujeres y otras poblaciones vulnerables en ese espacio. “Las violencias no ocurren en abstracto, sino en territorios concretos y sobre cuerpos específicos”, dijeron. Añadieron que en ese lugar confluyen distintas formas de violencia que afectan a mujeres, niñas y personas migrantes.

“Este punto también se vincula con fenómenos más amplios como la migración, la criminalización de la pobreza y el abandono institucional”. De acuerdo con el mensaje, elegir ese punto de la ciudad también busca visibilizar estas realidades y disputar el significado del espacio público. “Llegar a este lugar es también un acto de reapropiación del espacio público. En el marco del Día Internacional de la Mujer luchamos para recordar que la ciudad también nos pertenece”, expresaron. SEGREGACIÓN E INTIMDACIÓN En el pronunciamiento que realizaron al concluir su recorrido, denunciaron que durante la movilización “se registraron acciones de intimidación por parte de la Policía, incluyendo encapsulamientos, vigilancia permanente y operativos que buscan generar tensión en un espacio de protesta legítima”. “Durante el desarrollo de la marcha la Policía Violeta realizó acciones de segregación, discriminación y criminalización contra el contingente interseccional”, afirmaron. LO PENDIENTE Además, durante el pronunciamiento, las participantes también recordaron los hechos ocurridos en la movilización del 8 de marzo del año pasado, cuando una de las marchas concluyó en el Congreso del Estado.

Según expresaron, las situaciones registradas en ese contexto no fueron investigadas ni sancionadas. “Esa respuesta institucional no solo negó justicia, envió el mensaje de que la violencia contra quienes ejercemos nuestro derecho a la protesta puede quedar impune”, afirmaron. Asimismo, señalaron que la movilización de este año estuvo marcada por un ambiente de vigilancia que, desde su perspectiva, buscó inhibir la protesta. “Estas prácticas no contribuyen a garantizar la seguridad de quienes marchan, por el contrario, forman parte de una estrategia de control que intenta inhibir la protesta social”, comentaron. PRESENCIA POLICIAL Las manifestantes también cuestionaron la presencia de la Policía Violeta dentro de la movilización. Expresaron que para el movimiento feminista la seguridad no debe construirse desde la vigilancia policial. “La Policía no nos cuida, nos cuidan nuestras amigas. Nosotras nos hemos cuidado históricamente entre nosotras”, expresaron.

Durante el cierre del contingente interseccional, algunas participantes también criticaron lo que consideraron falta de horizontalidad dentro del movimiento feminista local. “Nos damos cuenta de que el movimiento feminista en Saltillo no está siendo horizontal, no está siendo equitativo. No tenemos la misma visibilidad todas las colectivas”, expresó. A pesar de las diferencias, las manifestantes reiteraron el llamado a continuar ocupando el espacio público como forma de protesta. “O llegamos todas o no llega ninguna. El municipio es de todas”, dijeron al finalizar el pronunciamiento.

Publicidad