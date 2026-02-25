‘Estamos de acuerdo en estar en desacuerdo’ sobre reforma electoral: PVEM en Coahuila

El secretario de Organización del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Coahuila, José Refugio Sandoval, indicó que no respaldan la reforma electoral tal como fue presentada en la rueda de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A pesar de este desacuerdo puntual, Refugio Sandoval dijo que “están de acuerdo en estar en desacuerdo” y que su respaldo a la figura de la presidenta se mantiene firme en el resto de los temas de la vida pública.

No obstante, reconoció que aún no conocen el contenido de la iniciativa en su totalidad, pero que, tras un análisis inicial, consideran que no ofrece un beneficio directo a la ciudadanía, sino que favorece desproporcionadamente a los partidos políticos grandes.

“Falta que los coordinadores, tanto de los senadores como los coordinadores de diputados del Partido Verde, analicen a profundidad la reforma, lo cual harán en estos días y darán su posicionamiento”, comentó.

LOS PUNTOS DE FRICCIÓN: PLURINOMINALES Y FINANCIAMIENTO

Refugio Sandoval aclaró que, si bien caminan de la mano con la mandataria en temas de programas sociales, seguridad y combate a la corrupción, existen puntos específicos de la reforma que consideran un retroceso democrático.

“No queremos dar marcha atrás en el tema de seguir fomentando la democracia”, dijo.

Los temas torales que han generado este distanciamiento son la disminución de la representación plurinominal en las cámaras, el método de elección propuesto en la iniciativa y la reducción del financiamiento público, bajo el argumento de que la distribución actual es inequitativa.

Respecto al financiamiento, el partido señaló que no se opone al ahorro presupuestal o a una “democracia más barata”, siempre y cuando el recurso restante se reparta en partes iguales entre los partidos con registro.

Según su postura, la reducción, tal como se plantea, deja en desventaja total a los partidos con menor acceso a recursos, dificultando su contacto permanente con el territorio y la ciudadanía.

UNA “CARRERA DESIGUAL”

Para ilustrar su rechazo, Refugio Sandoval citó una analogía de su coordinador nacional de estructuras, Arturo Escobar y Vega, quien comparó la competencia electoral con una carrera de 100 metros.

“En la visión del PVEM, los partidos con mayores recursos actuales arrancan la competencia en el metro 50, mientras que el resto debe iniciar desde el metro cero, haciendo imposible una competencia justa”, explicó.

LUNES, DÍA CLAVE PARA LA POSTURA OFICIAL

Por recomendación de la propia mandataria, las bancadas del Partido Verde en la Cámara de Diputados y en el Senado dedicarán los próximos días a analizar a profundidad el documento. Se espera que el próximo lunes los coordinadores parlamentarios emitan un posicionamiento definitivo y detallado sobre el rumbo que tomará su voto en esta materia.