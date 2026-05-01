Coahuilenses tendrán siete opciones en la boleta para elegir diputado

Fue el pasado 29 de abril cuando, conforme al calendario electoral, el IEC cerró el proceso de registro. En total se contabilizaron 224 candidaturas, entre propietarios y suplentes que los acompañarán en el caso de ganar la mayoría relativa..

Mientras se realizan los últimos ajustes, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) ya recibió los registros de candidatos que participarán en la contienda para renovar el Congreso del Estado el próximo 7 de junio.

El registro del IEC, indica que todos los partidos con registro vigente en la entidad participarán en los 16 distritos electorales, donde se elegirá a un representante mediante el voto popular.

Esto implica que la coalición PRI-UDC, Morena-PT, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, Partido Acción Nacional, Nuevas Ideas y México Avante registraron a sus 32 aspirantes, es decir, 16 propietarios y 16 suplentes.

Con esta estadística, el IEC prevé que en todos los distritos habrá siete opciones en la boleta, cuyos proyectos podrán conocerse a partir del 5 de mayo.

Solo en el distrito 02, con sede en Piedras Negras, y en el distrito 04, con cabecera en Monclova, el electorado contará con ocho opciones. Esto se debe al registro de dos candidatos independientes.

Hasta ahora, el IEC registró una mayor participación de mujeres en la contienda, con 135 candidatas, entre propietarias y suplentes, frente a 93 hombres.