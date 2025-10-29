Estudiantes de la UTC logran compromisos: presunto agresor es dado de baja y con bloqueo de su título

La comunidad estudiantil de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) consiguió la respuesta positiva de las autoridades universitarias a su pliego petitorio, presentado a raíz de la detención de un alumno por grabar a mujeres en el baño sin consentimiento. El hecho, ocurrido hace dos noches, detonó una protesta que culminó con el compromiso de la institución de sancionar al presunto agresor y mejorar la seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: desmienten rumores sobre ‘cometa con forma de nave espacial’ y supuesto impacto contra la Tierra

Juan Leonardo Villalobos López, estudiante de TSU de Procesos Industriales, explicó que la base de la movilización fue la empatía.

“Lo primero en el que nos basamos fue principalmente en la empatía y el ponernos en los pies de las víctimas, las cuales fueron del turno en la tarde”, declaró Villalobos.

Añadió que lo que detonó la búsqueda de mejorías fue la idea de que “pudo haber sido una de nuestras compañeras del turno en la mañana. Pudo haber sido una de nuestras profesoras”.

El alumno relató que las autoridades, incluyendo el rector, demostraron estar “abiertas al diálogo” y “dispuestas a trabajar y atender las necesidades que el alumnado ve día con día”.

El pliego petitorio se basó en tres ejes principales: la empatía con las víctimas, el análisis estructural de las instalaciones, y el actuar contra el presunto agresor.

Villalobos informó que, como primera medida, el presunto responsable fue sancionado con la expulsión.

“En cuanto a las sanciones contra el presunto agresor por parte de la universidad, fue de baja de inmediato y se está analizando si ya tramitó su título como TSU, sino para bloquearlo”, puntualizó el estudiante.

El objetivo, dijo, es “que no sea un representativo para así decirlo de la universidad allá afuera ante la sociedad, porque esos no son los valores que caracterizan a un Halcón”.

Por su parte, Helen Elizabeth Martínez Valenciano, estudiante de TSU en Cadena de Suministro y Logística, manifestó su preocupación, pero reconoció la acción de los directivos.

“El rector Guadarrama sí dio la cara ante la incomodidad de toda la universidad tanto de los hombres como de las mujeres, de todos”, expresó Martínez Valenciano.

Ambos estudiantes confirmaron que el pliego petitorio incluye medidas para fortalecer la infraestructura como la revisión estructural de sanitarios y plafones, así como la instalación de botones de auxilio y cámaras en pasillos.