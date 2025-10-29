Estudiantes de la UTC logran compromisos: presunto agresor es dado de baja y con bloqueo de su título

Coahuila
/ 29 octubre 2025
    Estudiantes de la UTC logran compromisos: presunto agresor es dado de baja y con bloqueo de su título
    El pliego petitorio incluye sanciones contra el presunto agresor y medidas para reforzar la infraestructura, como instalación de botones de auxilio y revisión de sanitarios y plafones. FOTO. REDES SOCIALES

La Universidad Tecnológica de Coahuila responde al pliego petitorio estudiantil con la baja inmediata del alumno detenido y la promesa de reforzar la seguridad tras el incidente de acoso

La comunidad estudiantil de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) consiguió la respuesta positiva de las autoridades universitarias a su pliego petitorio, presentado a raíz de la detención de un alumno por grabar a mujeres en el baño sin consentimiento. El hecho, ocurrido hace dos noches, detonó una protesta que culminó con el compromiso de la institución de sancionar al presunto agresor y mejorar la seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: desmienten rumores sobre ‘cometa con forma de nave espacial’ y supuesto impacto contra la Tierra

Juan Leonardo Villalobos López, estudiante de TSU de Procesos Industriales, explicó que la base de la movilización fue la empatía.

“Lo primero en el que nos basamos fue principalmente en la empatía y el ponernos en los pies de las víctimas, las cuales fueron del turno en la tarde”, declaró Villalobos.

Añadió que lo que detonó la búsqueda de mejorías fue la idea de que “pudo haber sido una de nuestras compañeras del turno en la mañana. Pudo haber sido una de nuestras profesoras”.

El alumno relató que las autoridades, incluyendo el rector, demostraron estar “abiertas al diálogo” y “dispuestas a trabajar y atender las necesidades que el alumnado ve día con día”.

El pliego petitorio se basó en tres ejes principales: la empatía con las víctimas, el análisis estructural de las instalaciones, y el actuar contra el presunto agresor.

Villalobos informó que, como primera medida, el presunto responsable fue sancionado con la expulsión.

“En cuanto a las sanciones contra el presunto agresor por parte de la universidad, fue de baja de inmediato y se está analizando si ya tramitó su título como TSU, sino para bloquearlo”, puntualizó el estudiante.

El objetivo, dijo, es “que no sea un representativo para así decirlo de la universidad allá afuera ante la sociedad, porque esos no son los valores que caracterizan a un Halcón”.

Por su parte, Helen Elizabeth Martínez Valenciano, estudiante de TSU en Cadena de Suministro y Logística, manifestó su preocupación, pero reconoció la acción de los directivos.

“El rector Guadarrama sí dio la cara ante la incomodidad de toda la universidad tanto de los hombres como de las mujeres, de todos”, expresó Martínez Valenciano.

Ambos estudiantes confirmaron que el pliego petitorio incluye medidas para fortalecer la infraestructura como la revisión estructural de sanitarios y plafones, así como la instalación de botones de auxilio y cámaras en pasillos.

Temas


seguimientos

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Organizaciones


UTC

true

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
true

POLITICÓN: Tras cinco años, Viva Aerobús reactiva hoy la ruta Saltillo-CDMX
true

La forma de gobernar de Sheinbaum
true

La nueva casta morenista: Ya llegó. Ya está aquí
true

Coahuila: ¿seguirá viva la alianza PRI-PAN para que continúe el trueque, el ‘dame y te doy’?
Un carbón de alta gama política

Un carbón de alta gama política
true

“No eres igual que antes, has cambiado.” Claro que he cambiado, de eso se trata la vida