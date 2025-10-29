Coahuila: desmienten rumores sobre ‘cometa con forma de nave espacial’ y supuesto impacto contra la Tierra

En los últimos días, circularon en redes sociales varios videos donde se afirmaba que un cometa con “apariencia de nave espacial” se dirigía hacia la Tierra, generando alarma entre usuarios y comunidades digitales. Algunos de los supuestos avistamientos ocurrieron en Coahuila, y fueron difundidos con mensajes que advertían sobre un inminente impacto. Las publicaciones alcanzaron miles de reproducciones, contribuyendo a la propagación de la desinformación astronómica.

Ante esta ola de rumores, especialistas del Planetarium Torreón desmintieron categóricamente la versión. La maestra Loren Hernández, responsable del área de Astronomía del centro, explicó que el objeto mencionado en los videos corresponde al cometa 3I/Atlas, un cuerpo interestelar proveniente del exterior del Sistema Solar. “No representa ningún peligro para la Tierra. Es apenas el tercer objeto de este tipo que nos visita y seguirá una trayectoria hiperbólica, pasando detrás del Sol antes de alejarse nuevamente al espacio profundo”, aclaró la astrónoma.

Hernández detalló que las imágenes virales en las que el cometa parece una nave espacial no tienen relación con el 3I/Atlas. En realidad, señaló, se trata de la fotografía microscópica de un protozoo, reutilizada de forma engañosa para alimentar teorías sobre una supuesta amenaza extraterrestre. “La manipulación de imágenes y el desconocimiento científico suelen ser terreno fértil para el pánico colectivo”, comentó.

Asimismo, la especialista desmintió otro rumor difundido junto con los videos: que la NASA había activado un sistema de defensa planetaria para enfrentar un presunto ataque o colisión. Explicó que lo que realmente se activó fue un protocolo rutinario de monitoreo de asteroides, parte de un programa internacional respaldado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo objetivo es calibrar instrumentos y mejorar la detección de objetos cercanos a la Tierra. “No tiene relación alguna con invasiones o amenazas espaciales”, puntualizó.

El Planetarium Torreón hizo un llamado a la calma y a la reflexión ante la facilidad con la que se propagan rumores en internet. “Es importante terminar con la histeria colectiva y acercarse a los espacios que difunden conocimiento real. Este tipo de fenómenos deben despertar curiosidad, no miedo”, subrayó Hernández. Además, el recinto científico recordó que constantemente ofrece charlas y observaciones astronómicas abiertas al público, donde se explican con rigor temas sobre el universo.

El cometa 3I/Atlas, con una edad estimada de más de siete mil millones de años, continúa siendo objeto de gran interés para la comunidad científica. Se desplaza a una velocidad de alrededor de 210 mil kilómetros por hora y alcanzará su punto más cercano a unos 270 millones de kilómetros de la Tierra, una distancia que descarta cualquier posibilidad de riesgo. Los astrónomos han detectado en su núcleo y en su coma una mezcla de agua, dióxido de carbono y compuestos orgánicos, lo que ayuda a comprender mejor la formación de materiales primitivos del cosmos.

Finalmente, el Planetarium invitó a la ciudadanía a seguir sus canales oficiales y a verificar siempre la procedencia de la información científica.