Coahuila: desmienten rumores sobre ‘cometa con forma de nave espacial’ y supuesto impacto contra la Tierra

Coahuila
/ 29 octubre 2025
    Coahuila: desmienten rumores sobre ‘cometa con forma de nave espacial’ y supuesto impacto contra la Tierra
    El Planetarium Torreón aclaró que el cometa 3I/Atlas seguirá su trayectoria natural detrás del Sol, sin representar peligro alguno para el planeta. FOTO: GIZMODO

Videos virales difundieron falsamente la amenaza de un cometa que chocaría con el planeta; astrónomos del Planetarium Torreón aclararon que se trata del cometa 3I/Atlas, un cuerpo interestelar sin riesgo alguno

En los últimos días, circularon en redes sociales varios videos donde se afirmaba que un cometa con “apariencia de nave espacial” se dirigía hacia la Tierra, generando alarma entre usuarios y comunidades digitales. Algunos de los supuestos avistamientos ocurrieron en Coahuila, y fueron difundidos con mensajes que advertían sobre un inminente impacto. Las publicaciones alcanzaron miles de reproducciones, contribuyendo a la propagación de la desinformación astronómica.

TE PUEDE INTERESAR: El ‘cometa de Halloween’ o Lemmon habría iluminado el cielo de Parras (video)

Ante esta ola de rumores, especialistas del Planetarium Torreón desmintieron categóricamente la versión. La maestra Loren Hernández, responsable del área de Astronomía del centro, explicó que el objeto mencionado en los videos corresponde al cometa 3I/Atlas, un cuerpo interestelar proveniente del exterior del Sistema Solar. “No representa ningún peligro para la Tierra. Es apenas el tercer objeto de este tipo que nos visita y seguirá una trayectoria hiperbólica, pasando detrás del Sol antes de alejarse nuevamente al espacio profundo”, aclaró la astrónoma.

Hernández detalló que las imágenes virales en las que el cometa parece una nave espacial no tienen relación con el 3I/Atlas. En realidad, señaló, se trata de la fotografía microscópica de un protozoo, reutilizada de forma engañosa para alimentar teorías sobre una supuesta amenaza extraterrestre. “La manipulación de imágenes y el desconocimiento científico suelen ser terreno fértil para el pánico colectivo”, comentó.

Asimismo, la especialista desmintió otro rumor difundido junto con los videos: que la NASA había activado un sistema de defensa planetaria para enfrentar un presunto ataque o colisión. Explicó que lo que realmente se activó fue un protocolo rutinario de monitoreo de asteroides, parte de un programa internacional respaldado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo objetivo es calibrar instrumentos y mejorar la detección de objetos cercanos a la Tierra. “No tiene relación alguna con invasiones o amenazas espaciales”, puntualizó.

El Planetarium Torreón hizo un llamado a la calma y a la reflexión ante la facilidad con la que se propagan rumores en internet. “Es importante terminar con la histeria colectiva y acercarse a los espacios que difunden conocimiento real. Este tipo de fenómenos deben despertar curiosidad, no miedo”, subrayó Hernández. Además, el recinto científico recordó que constantemente ofrece charlas y observaciones astronómicas abiertas al público, donde se explican con rigor temas sobre el universo.

El cometa 3I/Atlas, con una edad estimada de más de siete mil millones de años, continúa siendo objeto de gran interés para la comunidad científica. Se desplaza a una velocidad de alrededor de 210 mil kilómetros por hora y alcanzará su punto más cercano a unos 270 millones de kilómetros de la Tierra, una distancia que descarta cualquier posibilidad de riesgo. Los astrónomos han detectado en su núcleo y en su coma una mezcla de agua, dióxido de carbono y compuestos orgánicos, lo que ayuda a comprender mejor la formación de materiales primitivos del cosmos.

Finalmente, el Planetarium invitó a la ciudadanía a seguir sus canales oficiales y a verificar siempre la procedencia de la información científica.

Temas


Cometa

Localizaciones


Coahuila

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
true

POLITICÓN: Tras cinco años, Viva Aerobús reactiva hoy la ruta Saltillo-CDMX
true

La forma de gobernar de Sheinbaum
true

La nueva casta morenista: Ya llegó. Ya está aquí
true

Coahuila: ¿seguirá viva la alianza PRI-PAN para que continúe el trueque, el ‘dame y te doy’?
Un carbón de alta gama política

Un carbón de alta gama política
true

“No eres igual que antes, has cambiado.” Claro que he cambiado, de eso se trata la vida