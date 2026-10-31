Estudiantes del Tec de Saltillo exigen duplicar la seguridad tras reportes de grupos de choque

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    Estudiantes del Tec de Saltillo exigen duplicar la seguridad tras reportes de grupos de choque
    Elementos de seguridad reforzaron la vigilancia en las inmediaciones del plantón para prevenir incidentes durante la protesta estudiantil. OMAR SAUCEDO

Burros Pardos exigió reforzar la seguridad en el plantón del bulevar Carranza ante alertas sobre la posible presencia de un grupo de choque

En el marco del plantón pacífico que mantienen desde el pasado martes sobre el bulevar Venustiano Carranza, el movimiento estudiantil Burros Pardos del Instituto Tecnológico de Saltillo emitió un llamado urgente para garantizar la protección física y moral de sus integrantes.

A través de un comunicado, los estudiantes denunciaron, de manera general, haber recibido alertas durante la mañana sobre la posible presencia de un grupo de choque. Los estudiantes aseguran que se trata de taxistas. Ante este escenario, la comunidad manifestante exigió explícitamente que se duplique de manera inmediata la seguridad a lo largo del perímetro de la protesta y se adopten acciones preventivas efectivas para salvaguardar a los alumnos.

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$!Los manifestantes solicitaron duplicar la seguridad en el perímetro de la protesta ante posibles riesgos para su integridad.
Los manifestantes solicitaron duplicar la seguridad en el perímetro de la protesta ante posibles riesgos para su integridad. REDES SOCIALES

Como parte de su posicionamiento, los manifestantes responsabilizaron de forma directa a la directora del plantel, Anian, a los directivos y administrativos del Instituto Tecnológico de Saltillo, a la directiva general del Tecnológico Nacional, así como a las autoridades de los tres niveles de gobierno ante cualquier eventual daño físico o moral que puedan sufrir los miembros de la protesta.

EN CONTEXTO

La manifestación inició el pasado martes, cuando estudiantes decidieron parar clases e instalarse en el bulevar Venustiano Carranza, donde permanecen.

Entre las peticiones de los jóvenes destaca la realización de una auditoría externa para revisar la entrega de facturas de patrocinadores de la carrera deportiva 5K Go Burros y una auditoría financiera a la gestión del plantel.

$!Estudiantes del movimiento Burros Pardos mantienen el plantón sobre el bulevar Venustiano Carranza desde el pasado martes.
Estudiantes del movimiento Burros Pardos mantienen el plantón sobre el bulevar Venustiano Carranza desde el pasado martes. HÉCTOR GARCÍA

Asimismo, solicitan la investigación de casos de acoso y que se garantice el abasto permanente de insumos en sanitarios, mantenimiento a laboratorios y áreas culturales, así como la ampliación de horarios en la enfermería y el acceso a elevadores en caso de emergencias médicas.

Por parte de la Dirección Jurídica del Tecnológico Nacional de México se hizo una propuesta formal para la apertura de mesas de negociación el próximo jueves 5 y viernes 6 de noviembre a las 10:00 horas. Se prevé que los estudiantes permanezcan en el plantón hasta esa fecha.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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