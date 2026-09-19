Evacuan a 839 personas durante simulacros en Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Evacuan a 839 personas durante simulacros en Ramos Arizpe
    Estudiantes, docentes y personal administrativo participaron en el simulacro realizado en el CETIS 60. CORTESÍA

Planteles educativos, comercios y espacios recreativos pusieron a prueba sus protocolos ante amenazas de bomba e incendios

RAMOS ARIZPE, COAH.- Al menos 839 personas participaron este sábado en tres ejercicios de evacuación realizados en distintos puntos de Ramos Arizpe, donde instituciones educativas, establecimientos comerciales y espacios recreativos pusieron a prueba sus protocolos de emergencia.

Las actividades fueron coordinadas con el acompañamiento de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, como parte de las acciones por el Día Nacional de Protección Civil.

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PRUEBAN PROTOCOLOS ANTE EMERGENCIAS

En el CETIS 60, ubicado en la colonia Blanca Esthela, se planteó como escenario una amenaza de bomba. El ejercicio movilizó a 584 personas: 550 estudiantes, 30 docentes y personal administrativo, además de cuatro personas más.

La evacuación se realizó en 2 minutos con 20 segundos.

En Soriana se simuló un incendio en el área de cocina. El ejercicio involucró a 190 personas, entre trabajadores, locatarios y clientes, quienes fueron desalojados en 2 minutos con 48 segundos.

En el parque AquaRamos se planteó un conato de incendio, con la evacuación de 65 visitantes y trabajadores en un tiempo de 2 minutos con 55 segundos.

$!El ejercicio en Soriana contempló la evacuación de trabajadores, locatarios y clientes.
El ejercicio en Soriana contempló la evacuación de trabajadores, locatarios y clientes. CORTESÍA

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Sánchez Aguirre, explicó que personal de la dependencia acudió a los diferentes sitios para supervisar los procedimientos y revisar los tiempos de desalojo.

Señaló que, además de conocer las rutas de evacuación y los puntos de reunión, estos ejercicios permiten detectar fallas o aspectos que deben corregirse en los protocolos internos de cada institución o establecimiento.

$!Personal de Protección Civil y Bomberos supervisó los ejercicios de evacuación en distintos puntos de Ramos Arizpe.
Personal de Protección Civil y Bomberos supervisó los ejercicios de evacuación en distintos puntos de Ramos Arizpe. CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino indicó que practicar los procedimientos busca que la población tenga mayor claridad sobre cómo actuar ante una emergencia real.

“En una emergencia cada minuto cuenta y saber qué hacer puede hacer una gran diferencia”, señaló.

Sánchez Aguirre agregó que la evaluación de los ejercicios permite identificar áreas de oportunidad y fortalecer los procedimientos de respuesta.

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