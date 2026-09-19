‘Ya no aguantamos otro año’: ex obreros de AHMSA exigen en Monclova subasta este 25 de septiembre (VIDEO)

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Monclova
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    ‘Ya no aguantamos otro año’: ex obreros de AHMSA exigen en Monclova subasta este 25 de septiembre (VIDEO)
    La movilización concluyó con un mitin frente a la Presidencia Municipal, donde los ex obreros dirigieron sus exigencias a las autoridades federales. LIDIET MEXICANO

Los manifestantes pidieron la intervención del Gobierno Federal para que avance el proceso y puedan concretarse los pagos pendientes a más de 10 mil ex trabajadores

MONCLOVA, COAH.- Con el reclamo de que ya no están dispuestos a esperar otro año por una solución, ex obreros de Altos Hornos de México (AHMSA) marcharon este sábado por las calles de Monclova y exigieron al Gobierno Federal que se concrete la subasta de la acerera el próximo 25 de septiembre y se avance en la justicia laboral para miles de trabajadores.

La movilización partió a las 9:00 horas de la avenida Fénix y avanzó hasta la Plaza Principal, donde concluyó con un mitin en el que los líderes obreros pidieron la intervención de las autoridades federales.

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Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral, encabezó la marcha acompañado de otros dirigentes como Ervey Valenzuela y Alfredo Reyna, así como por el abogado Héctor Garza, representante de acreedores; Óscar Mario Medina, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, y el diputado Fernando Rodríguez.

A la movilización se sumaron familias, jóvenes y motociclistas, en una muestra, señalaron los organizadores, de que el problema de AHMSA dejó de ser únicamente laboral y se convirtió en una afectación para toda la región.

$!Ex obreros de AHMSA marcharon este sábado por calles de Monclova para exigir que se concrete la subasta prevista para el 25 de septiembre.
Ex obreros de AHMSA marcharon este sábado por calles de Monclova para exigir que se concrete la subasta prevista para el 25 de septiembre. LIDIET MEXICANO

Durante el mitin, Torres Ávalos señaló que el objetivo principal de la marcha fue enviar un mensaje a los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, particularmente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que se atienda la situación de los trabajadores.

El dirigente dijo que los ex obreros mantienen la expectativa de que la subasta programada para el 25 de septiembre permita destrabar el proceso y abrir el camino para el pago de finiquitos y salarios pendientes de más de 10 mil extrabajadores.

‘YA NO PODEMOS AGUANTAR OTRA CONVOCATORIA’

Torres Ávalos advirtió que una nueva convocatoria representaría más tiempo de espera para las familias que, aseguró, llevan años enfrentando incertidumbre económica.

$!Los participantes portaron pancartas para exigir una salida al proceso de AHMSA y el pago de los adeudos laborales.
Los participantes portaron pancartas para exigir una salida al proceso de AHMSA y el pago de los adeudos laborales. LIDIET MEXICANO

“Ya no podemos aguantar otra convocatoria más, un año más de incertidumbre, de sufrimiento, de escasez”, reclamó ante los asistentes.

El dirigente sostuvo que la paralización de AHMSA no solamente dejó sin empleo a miles de trabajadores, sino que afectó a comercios, familias y a la economía de Monclova y de municipios de las regiones Centro, Carbonífera, Cinco Manantiales y Desierto.

Por ello, pidió que la empresa tenga una oportunidad de volver a operar y comparó a AHMSA con un gigante de acero que permanece dormido, pero que, dijo, “no está muerto”.

$!Los manifestantes señalaron que la paralización de AHMSA ha tenido repercusiones económicas más allá de los trabajadores de la acerera.
Los manifestantes señalaron que la paralización de AHMSA ha tenido repercusiones económicas más allá de los trabajadores de la acerera. LIDIET MEXICANO

“AHMSA necesita oxígeno”, expresó, al sostener que la recuperación de la acerera permitiría generar nuevamente empleos y actividad económica en la región.

PIDEN RESPUESTA DEL GOBIERNO FEDERAL

Torres Ávalos también recordó los compromisos de justicia social que, afirmó, fueron planteados a los trabajadores desde el Gobierno Federal y pidió que se traduzcan en acciones concretas.

“Necesitamos que ella nos dé la solución para poder seguir adelante”, manifestó al referirse a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La marcha concluyó en la Plaza Principal de Monclova con el llamado de los ex obreros a mantener la atención puesta en el próximo 25 de septiembre, fecha prevista para la subasta de AHMSA.

Los trabajadores insistieron en que esperan que el proceso se concrete y permita avanzar en los pagos pendientes, sin que se prolongue nuevamente la espera por una solución a sus demandas laborales.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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