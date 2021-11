Ex esposo la golpea y amenaza de muerte en Frontera, Coahuila; autoridades no hacen nada

MONCLOVA, COAH.- Temerosa por las constantes amenazas de muerte por parte de su exesposo que la agredió por 30 años, Elvia Peña García llama a las autoridades de la Fiscalía General del Estado y al Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer (CJEM) que le pongan un alto, antes de que las consecuencias sean fatales.

En una rueda de prensa al exterior de la FGE, Delegación Centro, la mujer narró que después de una severa golpiza que le propinó Eduardo “N” en 2018, ella decidió divorciarse y demandarlo.

Acudió al CJEM, en Frontera, donde entregó videos donde quedó evidenciada la agresión que ocurrió en la oficina de su restaurante ubicado en la Zona Centro de Monclova.

Sin embargo, asegura que tres años después las autoridades no han avanzado en su denuncia de violencia familiar.

Incluso la mujer señaló que su exesposo le confesó que habría pagado 40 mil pesos al personal del CJEM para que borraran su expediente así como el video de su agresión.

“Hace tiempo tuve un percance por él, me amenazó, me dijo que tenía mucho poder, que le había dado a la señora María Eugenia, del Empoderamiento de la mujer, 40 mil pesos para que no lo mencionaran en ese tiempo que yo fui golpeada”, narró la afectada.

Elvia aseveró que desde hace tres años es revictimizada porque la hacen declarar nuevamente todo lo sucedido con el argumento de que su expediente está extraviado.

Incluso, añadió, que la última vez que acudió la amenazaron con arrestarla cuando ella cuestionó que en constantes ocasiones no encontraba la documentación de su caso.

Afirmó que como víctima de violencia familiar no se siente protegida ni respaldada por las autoridades, al contrario, teme ser asesinada por el hombre con el que vivió durante 30 años y a quien ya denunció.