Ex obreros de AHMSA marchan de Castaños rumbo a Saltillo para exigir pago de salarios y finiquitos (video)

Coahuila
/ 24 noviembre 2025
    Ex obreros de AHMSA marchan de Castaños rumbo a Saltillo para exigir pago de salarios y finiquitos (video)
    Ex trabajadores de AHMSA avanzan por la carretera rumbo a Saltillo para exigir pagos pendientes tras tres años del cierre de la acerera. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

La caravana avanza lentamente debido a la participación de adultos mayores y trabajadores con discapacidad, quienes buscan ser escuchados por autoridades estatales y federales ante la falta de respuestas

CASTAÑOS, COAH.- Tras tres años de espera y una crisis que continúa golpeando a cientos de familias, ex trabajadores de AHMSA iniciaron una marcha desde Castaños rumbo a la ciudad de Saltillo, exigiendo el pago de salarios, finiquitos y otras prestaciones que se les adeudan y que los mantienen en una difícil situación económica desde el cierre de la acerera.

Cerca de las 9:30 horas partieron del retén de la Policía del Estado con dirección a la capital, con la intención de instalar un plantón en el Palacio de Gobierno y exigir atención directa del Gobierno Federal.

$!Adultos mayores y personas con discapacidad se sumaron a la marcha que busca presionar a autoridades estatales y federales.
Adultos mayores y personas con discapacidad se sumaron a la marcha que busca presionar a autoridades estatales y federales. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

Muchos de los trabajadores son adultos mayores e incluso algunos se trasladan en sillas de ruedas o con bastón; aun así, se incorporaron a la protesta, que esperan llegue hasta las autoridades federales.

Francisco Silva, vocero del movimiento, explicó que la caminata busca ser un llamado urgente para que se agilicen los pagos de finiquitos, prestaciones y adeudos de los miles de ex trabajadores.

“Ya son tres años desde que cerró la empresa y no se ha hecho absolutamente nada. El síndico de quiebra no da respuestas”, declaró.

$!Voceros del grupo obrero reiteran que la protesta es pacífica y exige una respuesta inmediata a los adeudos laborales.
Voceros del grupo obrero reiteran que la protesta es pacífica y exige una respuesta inmediata a los adeudos laborales. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

Aclaró que esta movilización no pretende sumarse a estadísticas nacionales de inconformidad ni formar parte de algún movimiento en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nosotros seguimos apoyándola. Confiamos en su palabra. Lo único que queremos es que volteen a ver a Monclova. Aquí no hubo un desastre natural... lo que tenemos es un desastre político, económico y social que ni autoridades estatales ni municipales han podido resolver”, afirmó.

Recordó que la presidenta había mencionado que en noviembre llegarían buenas noticias para los trabajadores; sin embargo, la visita que se esperaba para el 21 de noviembre en la Región Carbonífera no ocurrió, dejando nuevamente en incertidumbre a miles de familias.

Julián Torres Ávalos, líder del Grupo Defensa Laboral Obrera, señaló que la marcha avanzará despacio hacia Saltillo debido a que muchos trabajadores ya son adultos mayores y tienen diversas discapacidades.

“No vamos a cansar a la gente”, expresó. No obstante, resaltó que el primer objetivo es llegar al Palacio de Gobierno en Saltillo y, posteriormente, a la Ciudad de México.

Con firmeza, los trabajadores avanzan por la carretera rumbo a Saltillo, donde planean mantenerse hasta obtener una respuesta real a su demanda. “Han pasado tres años desde que se cerró la empresa y no se ha hecho nada. No sabemos en qué se está gastando el dinero de la venta de activos. Por eso vamos directamente a exigir lo justo”, puntualizaron.

Detrás de los obreros los acompañó personal de Protección Civil y de la ambulancia del municipio de Castaños, así como unidades de la Policía local.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

