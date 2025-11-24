FGE: no hay bloqueos carreteros en Coahuila pese a protestas de transportistas

En Coahuila no se han registrado bloqueos carreteros derivados de las movilizaciones de transportistas que se desarrollan en distintas partes del país, sostuvo el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañéz, al descartar afectaciones en la carretera Saltillo–Monterrey.

El funcionario explicó que, pese a versiones que circularon sobre un supuesto cierre en ese tramo, las revisiones realizadas por la Guardia Nacional y corporaciones policiacas no confirmaron obstrucciones. “No hay bloqueo en la Saltillo–Monterrey”, afirmó.

Detalló que existen dos zonas bajo observación preventiva: una en Piedras Negras, relacionada con una manifestación por la Ley de Aguas, y otra en el tramo Saltillo–Torreón, a la altura de Paila, donde podría presentarse una movilización sin que ello implique cierre de la vía. Según el fiscal, estos movimientos no corresponden a protestas contra políticas del Gobierno estatal.

Respecto a señalamientos por presuntos robos contra transportistas, Fernández Montañéz indicó que las denuncias atendidas recientemente por la Fiscalía corresponden a hechos ocurridos en Nuevo León, aunque afirmó que en Coahuila se mantiene coordinación con autoridades federales y vigilancia permanente en carreteras.

Añadió que existe un operativo de monitoreo en tiempo real para permitir la libre manifestación sin afectar las vías de comunicación, al tiempo que aseguró que no se han detectado incidentes recientes similares a los registrados en años anteriores.