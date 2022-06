Ex secretario de Finanzas de Coahuila es vinculado a proceso por presunto desvío

El ex secretario de Finanzas de Coahuila, Ismael Eugenio Ramos Flores, fue vinculado a proceso y tiene tres meses para presentar pruebas a su favor, aunque se le retiró el pasaporte y tiene impedido abandonar la ciudad de Saltillo donde radica, esto tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR ante un juez federal por su presunta participación en irregularidades financieras por 475 millones de pesos, de acuerdo con medios nacionales.

También son investigados por el presunto desvío de recursos los funcionarios públicos, Antonio Zerón Puga, ex director general de la Secretaría de Finanzas, Nazario Salvador Iga Torre, ex director de Adquisiciones, pero ellos aún no son imputados ante el juez federal que lleva el caso.

En el expediente aparece además el nombre de Édgar Julián Montoya de la Rosa, ex subsecretario de Egresos y Administración, y ex tesoro del Congreso Estatal, pero falleció en julio de 2018.

El juez federal consideró que había elementos iniciales suficientes para presumir que los delitos se cometieron y que el imputado puede estar implicado, por lo que ordenó vincularlo a proceso y dio tres meses más de investigación a la FGR. Como medida cautelar se le retiró a Ramos Flores su pasaporte para que no salga del país, y se le pidió tampoco abandonar la ciudad.

DINERO DE UN FONDO FEDERAL

El origen de los recursos observados primero por la Auditoría Superior de la Federación y posteriormente investigados por la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República eran del Fondo para el Fortalecimiento (Fortafin), el cual fue creado en el 2016 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, en sustitución del Programa de Contingencias Económicas.

Ismael Ramos fue secretario de Finanzas del ex gobernador Rubén Moreira (2011-2017), pero también ocupó antes el cargo de Secretario de la Función Pública y por varias administraciones estuvo al frente de las tesorerías municipales en Saltillo.

A nivel nacional el Fortafin ejerció 62 mil 258 millones de pesos, lo que en su momento representaba el 23 por ciento del Ramo 23, y en el 2017, la Auditoría Superior de la Federación advirtió que el fondo carecía de reglas de operación.

Tan sólo en 2017, Coahuila recibió mil 396.6 millones de pesos -la gran mayoría para gasto corriente- a través del Fortafin, pero la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contempla un solamente presunto desvío por 475 millones de pesos por ejercicios fiscales diferentes a partir del 2017.

Ramos Flores tuvo su primera audiencia ante un juez federal por el presunto delito de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultados durante su gestión como Secretario de Finanzas.

En la investigación están 15 contratos por prestación de servicios como cursos y asesorías, pero la Fiscalía Anticorrupción detectó que los servicios se contrataron de manera irregular.

De acuerdo con el portal informativo Animal Político, Ramos Flores suscribió a lo largo de 2015 cuatro convenios del Fortafin por 477 millones de pesos; en 2016, la cifra se triplicó y firmó nueve convenios por 1 mil 413.8 millones, y en 2017, suscribió siete convenios más por 1 mil 046.6 millones.

En total, la administración estatal anterior firmó convenios con el Fortafin por 2 mil 937.4 millones de pesos.