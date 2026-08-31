Exhiben al senador coahuilense Alfonso Cepeda Salas con la placa del vehículo que conducía alterada

El vehículo fue utilizado por el legislador para acudir a la reunión plenaria de los senadores de Morena, realizada en las instalaciones de la Cámara Alta.

El senador coahuilense por Morena y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, fue captado este lunes al llegar al Senado de la República a bordo de una camioneta cuya placa de circulación presenta una alteración visible en uno de sus dígitos.

La matrícula corresponde a la Ciudad de México y está conformada por seis caracteres; sin embargo, en las placas colocadas tanto en la parte delantera como en la trasera de la camioneta se observa que el tercer dígito se encuentra cubierto con una mica, lo que impide identificarlo con claridad.

La modificación en la placa llamó la atención debido a que este tipo de alteraciones puede utilizarse para dificultar la identificación de vehículos mediante sistemas automatizados de vigilancia y fotomultas.

Al término de la reunión plenaria, el senador fue cuestionado por Latinus sobre la aparente modificación de la matrícula y si consideraba correcto que el vehículo circulara de esa manera.

Cepeda Salas respondió que desconocía la situación y aseguró que la camioneta no es de su propiedad, sino que le fue prestada por unos amigos.

“No sé, no me había dado cuenta. Déjeme llamarle la atención. Además, es prestada”, señaló el legislador, quien explicó que el vehículo que utiliza habitualmente se encuentra en un taller.

Ante las preguntas sobre el dígito cubierto, el senador incluso se dirigió a su chofer para solicitarle una explicación sobre la condición de la placa.

“¿Oiga, por qué trae un número ahí tapado?”, preguntó.

Tras recibir la respuesta de su conductor, Cepeda Salas reconoció que la situación no era correcta y afirmó que investigaría lo ocurrido.

“Déjeme investigar. Sí, porque no es correcto”, respondió.

El legislador también fue cuestionado sobre quién es el propietario de la camioneta. En ese momento, se limitó a señalar que se trataba de un vehículo prestado por personas cercanas.

“Pues no falta, los amigos, ya sabe, los amigos”, expresó.

Después de responder a los cuestionamientos, Cepeda Salas abordó nuevamente la camioneta y abandonó el estacionamiento del Senado de la República.

Hasta el momento, el senador sostuvo que desconocía la alteración de la placa y que el vehículo no pertenece a su patrimonio, sino que le fue facilitado mientras su unidad habitual permanece en reparación.

(CON INFORMACIÓN DE LATINUS)