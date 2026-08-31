Tras días de angustia, bebé prematuro será trasladado de Monclova a hospital del IMSS en Monterrey

El pequeño nació el pasado 22 de agosto, con apenas 30 semanas y dos días de gestación, por lo que desde sus primeros momentos de vida requirió cuidados médicos especializados. A esta condición se suma un diagnóstico de atresia esofágica tipo 3, una malformación congénita que impide el paso adecuado de los alimentos hacia el estómago y que requiere intervención quirúrgica.

MONCLOVA, COAH.- Luego de días de angustia y de solicitar atención médica especializada para su hijo recién nacido, una familia de Monclova finalmente recibió la confirmación de que el bebé será trasladado a Monterrey, donde continuará su tratamiento en una unidad de tercer nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante sus primeros ocho días de vida, el estado de salud del menor se ha mantenido delicado. De acuerdo con lo informado por su madre, Brisa Zamora, el recién nacido ha sufrido dos paros cardiacos y ha requerido ser intubado en dos ocasiones debido a las complicaciones que ha presentado.

Ante la gravedad del caso, la familia solicitó que el menor fuera trasladado desde el Hospital Amparo Pape de Benavides hacia una institución con capacidad para ofrecer el manejo especializado que necesita.

La petición finalmente avanzó este domingo, luego de que el IMSS confirmara que el Hospital General de Zona número 7 recibió la solicitud para recibir al paciente proveniente de otra institución del sector salud.

A través de un comunicado, el instituto informó que su personal médico valoró el caso y determinó que el recién nacido requiere atención especializada de tercer nivel, por lo que se gestionó su traslado a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 25, ubicada en Monterrey, Nuevo León.

El IMSS señaló que la solicitud de traslado fue aceptada el domingo 30 de agosto y que el movimiento del paciente se efectuaría en las horas siguientes, bajo condiciones que permitieran preservar su seguridad y estabilidad médica.

Mientras se concreta el traslado, las unidades involucradas mantienen comunicación y coordinación para garantizar la continuidad de la atención del bebé.

La llegada a Monterrey representa para la familia la posibilidad de que el menor sea atendido por especialistas con experiencia en padecimientos complejos y que pueda recibir el tratamiento que requiere debido a su prematurez y a la malformación congénita con la que nació.